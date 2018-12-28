У Дніпропетровській області водій «євробляхи» кинув гранату у поліцейських. ФОТО





На прохання надати для перевірки документи водій кинув у поліцейських гранату. Про це інформують на сторінці дніпропетровської поліції у



Внаслідок вибуху постраждав один поліцейський. Другий - встиг зреагувати і зупинити зловмисника, який намагався висмикнути чеку на другій гранаті.



Поліцейський застосував табельну зброю. Зловмисник отримав поранення і був затриманий.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Вільногірськ, Дніпропетровської області поліцейські групи реагування зупинили місцевого мешканця на автівці з ”євробляхами”.На прохання надати для перевірки документи водій кинув у поліцейських гранату. Про це інформують на сторінці дніпропетровської поліції у facebook Внаслідок вибуху постраждав один поліцейський. Другий - встиг зреагувати і зупинити зловмисника, який намагався висмикнути чеку на другій гранаті.Поліцейський застосував табельну зброю. Зловмисник отримав поранення і був затриманий.

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