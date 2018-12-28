У Дніпропетровській області водій «євробляхи» кинув гранату у поліцейських. ФОТО
Сьогодні, 06:05
У місті Вільногірськ, Дніпропетровської області поліцейські групи реагування зупинили місцевого мешканця на автівці з ”євробляхами”.
На прохання надати для перевірки документи водій кинув у поліцейських гранату. Про це інформують на сторінці дніпропетровської поліції у facebook.
Внаслідок вибуху постраждав один поліцейський. Другий - встиг зреагувати і зупинити зловмисника, який намагався висмикнути чеку на другій гранаті.
Поліцейський застосував табельну зброю. Зловмисник отримав поранення і був затриманий.
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На прохання надати для перевірки документи водій кинув у поліцейських гранату. Про це інформують на сторінці дніпропетровської поліції у facebook.
Внаслідок вибуху постраждав один поліцейський. Другий - встиг зреагувати і зупинити зловмисника, який намагався висмикнути чеку на другій гранаті.
Поліцейський застосував табельну зброю. Зловмисник отримав поранення і був затриманий.
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Коментарі 1
Ще раз повторюю, на бляхах їздять одні неадеквати
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