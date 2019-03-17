Американка за дев’ять хвилин народила шістьох дітей
Сьогодні, 03:14
9 хвилин знадобилося мешканці Техасу, щоб народити одразу три пари близнят.
Жінка стала щасливою мамою чотирьох хлопчиків і двох дівчаток. Пишуть Факти.
Їх вона народила в проміжку з 4.50 до 4.59 ранку.
Пологи пройшли без ускладнень. Зараз мама і новонароджені почуваються добре.
Відзначається, що ймовірність того, що у жінки народяться шестернята, оцінюється в 1 з 4,7 млрд.
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Жінка стала щасливою мамою чотирьох хлопчиків і двох дівчаток. Пишуть Факти.
Їх вона народила в проміжку з 4.50 до 4.59 ранку.
Пологи пройшли без ускладнень. Зараз мама і новонароджені почуваються добре.
Відзначається, що ймовірність того, що у жінки народяться шестернята, оцінюється в 1 з 4,7 млрд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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