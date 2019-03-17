вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Американка за дев’ять хвилин народила шістьох дітей

Американка за дев’ять хвилин народила шістьох дітей
9 хвилин знадобилося мешканці Техасу, щоб народити одразу три пари близнят.

Жінка стала щасливою мамою чотирьох хлопчиків і двох дівчаток. Пишуть Факти.

Їх вона народила в проміжку з 4.50 до 4.59 ранку.

Пологи пройшли без ускладнень. Зараз мама і новонароджені почуваються добре.

Відзначається, що ймовірність того, що у жінки народяться шестернята, оцінюється в 1 з 4,7 млрд.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пологи, шестеро, близнюки, американка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Американка за дев’ять хвилин народила шістьох дітей
Сьогодні, 03:14
У школі під Луцьком шестикласники презентували англомовну виставу. ФОТО
Сьогодні, 02:23
БК «Старий Луцьк» здобула перемогу в Вищій лізі
Сьогодні, 01:36
Парламент Канади приймає санкції проти Кремля у вишиванках. ВІДЕО
Сьогодні, 00:39
18 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Дві бригади медиків «швидкої» рятували волинську породіллю та її передчасно народжене маля Дві бригади медиків «швидкої» рятували волинську породіллю та її передчасно народжене маля
15 березень, 16:53
У місті на Волині 14 лютого народилося четверо купідончиків У місті на Волині 14 лютого народилося четверо купідончиків
15 лютий, 10:47
У Дніпрі жінка народила 14-ту дитину У Дніпрі жінка народила 14-ту дитину
04 лютий, 16:59
Волинські медики розповіли про пологи без болю Волинські медики розповіли про пологи без болю
22 січень, 19:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17 березня на Волині: гортаючи календар
17 березень, 00:00
 1
Американка за дев’ять хвилин народила шістьох дітей
Сьогодні, 03:14
 0
У школі під Луцьком шестикласники презентували англомовну виставу. ФОТО
Сьогодні, 02:23
 0
БК «Старий Луцьк» здобула перемогу в Вищій лізі
Сьогодні, 01:36
 0
Парламент Канади приймає санкції проти Кремля у вишиванках. ВІДЕО
Сьогодні, 00:39
 0
Медіа
відео
1/8