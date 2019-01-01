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Повідомили, коли у ковельських школах розпочнуться канікули

Повідомили, коли у ковельських школах розпочнуться канікули
У загальноосвітніх навчальних закладах міста Ковеля весняні канікули розпочнуться з 25 березня.

Про це повідомляють в управлінні освіти, - пише Ковельпост.

Школярі відпочиватимуть один тиждень. Тобто остання навчальна чверть другого семестру розпочнеться 1 квітня.

І хоч згідно законодавства в Україні графік шкільних канікул кожен загальноосвітній навчальний заклад може визначати самостійно, у Ковелі зазвичай усі школи "відпочивають" одночасно.

Начальник управління освіти Віктор Бичковський переконаний, що це досить важливо для належної організації навчального процесу:

- Нині законодавство не встановлює жорсткі терміни канікулярних періодів, а дозволяє адміністраціям навчальних закладів самостійно вирішувати, коли оголосити в школі час відпочинку від навчання. З керівниками освітніх закладах на території міста ми дійшли згоди про те, що доцільно визначати однаковий для всіх період канікул. Так і працюємо вже багато років поспіль.

З урахуванням вихідних на березневих канікулах діти відпочиватимуть 9 днів, а 1 квітня вже повернуться за парти.

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Теги: Ковель, школа, весняні канікули
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