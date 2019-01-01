Повідомили, коли у ковельських школах розпочнуться канікули
Сьогодні, 08:23
У загальноосвітніх навчальних закладах міста Ковеля весняні канікули розпочнуться з 25 березня.
Про це повідомляють в управлінні освіти, - пише Ковельпост.
Школярі відпочиватимуть один тиждень. Тобто остання навчальна чверть другого семестру розпочнеться 1 квітня.
І хоч згідно законодавства в Україні графік шкільних канікул кожен загальноосвітній навчальний заклад може визначати самостійно, у Ковелі зазвичай усі школи "відпочивають" одночасно.
Начальник управління освіти Віктор Бичковський переконаний, що це досить важливо для належної організації навчального процесу:
- Нині законодавство не встановлює жорсткі терміни канікулярних періодів, а дозволяє адміністраціям навчальних закладів самостійно вирішувати, коли оголосити в школі час відпочинку від навчання. З керівниками освітніх закладах на території міста ми дійшли згоди про те, що доцільно визначати однаковий для всіх період канікул. Так і працюємо вже багато років поспіль.
З урахуванням вихідних на березневих канікулах діти відпочиватимуть 9 днів, а 1 квітня вже повернуться за парти.
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Про це повідомляють в управлінні освіти, - пише Ковельпост.
Школярі відпочиватимуть один тиждень. Тобто остання навчальна чверть другого семестру розпочнеться 1 квітня.
І хоч згідно законодавства в Україні графік шкільних канікул кожен загальноосвітній навчальний заклад може визначати самостійно, у Ковелі зазвичай усі школи "відпочивають" одночасно.
Начальник управління освіти Віктор Бичковський переконаний, що це досить важливо для належної організації навчального процесу:
- Нині законодавство не встановлює жорсткі терміни канікулярних періодів, а дозволяє адміністраціям навчальних закладів самостійно вирішувати, коли оголосити в школі час відпочинку від навчання. З керівниками освітніх закладах на території міста ми дійшли згоди про те, що доцільно визначати однаковий для всіх період канікул. Так і працюємо вже багато років поспіль.
З урахуванням вихідних на березневих канікулах діти відпочиватимуть 9 днів, а 1 квітня вже повернуться за парти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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