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У Ковелі атовці вимагають звільнити хамовитого водія маршрутки

У Ковелі атовці вимагають звільнити хамовитого водія маршрутки
У Ковелі відбулась зустріч підприємців-перевізників м.Ковеля з представниками міської влади, організована відділом економічного розвитку та торгівлі.

Повідомляє Ковельпост.

Обговорили робочі питання функціонування громадського транспорту в місті, виконання умов укладних договорів перевізниками, дотримання графіків руху водіями автобусів, стану доріг, якими курсує міський громадський транспорт, пільгові перевезення пасажирів.

Поспілкувалися з першим заступником Ковельського міського голови Михайлом Гетьманом та заступником Андрієм Товстигою, заступником начальника управління соціального захисту населення Світланою Созонік, головним спеціалістом відділу економічного розвитку та торгівлі Інною Товстигою.
У Ковелі атовці вимагають звільнити хамовитого водія маршрутки


Перед тим, як розпочати розгляд робочих питань, з яких, власне, і збиралися, представник громадської організації «Побратими України» Вадим Жучко звернувся до перевізників з проханням (чи то вимогою) звільнити водія міської маршрутки, який хамить пасажирам. Зокрема, нещодавно образив учасника АТО, який, будучи у військовій формі, показав посвідчення, аби скористатися безкоштовним проїздом. У відповідь почув принизливі для бійця слова.
У Ковелі атовці вимагають звільнити хамовитого водія маршрутки


І хоч атовець не назвав прізвище водія та номер автобуса, присутній у залі перевізник одразу здогадався, про кого йде мова. Адже скарги на його поведінку та зневажливе ставлення до пасажирів отримував неодноразово. І щоразу намагався “перевиховати” нечемного працівника.
У Ковелі атовці вимагають звільнити хамовитого водія маршрутки


У відповідь на прохання звільнити його з роботи, директор ПП «Ковельтрансавто» Леонід Дмитрук повідомив, що й так є великі проблеми з кадрами. Кваліфіковані водії не хочуть працювати на міських маршрутах, а шукають більш прибуткову роботу. У цьому його підтримали й інші перевізники, у яких також бракує працівників. Крім того, він є хорошим водієм, а от з особистими якостями — проблема.
У Ковелі атовці вимагають звільнити хамовитого водія маршрутки


Перевізник пообіцяв вкотре провести виховну роботу з нечемним водієм, щоб поки не звільняти його з роботи, бо замінити наразі немає ким. Якщо пасажири й далі скаржитимуться на поведінку водія, тоді й розглянуть питання щодо його звільнення. А поки обмежаться попередженням.

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Теги: Ковель, водій, маршрутка, хам, виконком, Побратими України
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