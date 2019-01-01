У Ковелі атовці вимагають звільнити хамовитого водія маршрутки





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Обговорили робочі питання функціонування громадського транспорту в місті, виконання умов укладних договорів перевізниками, дотримання графіків руху водіями автобусів, стану доріг, якими курсує міський громадський транспорт, пільгові перевезення пасажирів.



Поспілкувалися з першим заступником Ковельського міського голови Михайлом Гетьманом та заступником Андрієм Товстигою, заступником начальника управління соціального захисту населення Світланою Созонік, головним спеціалістом відділу економічного розвитку та торгівлі Інною Товстигою.





Перед тим, як розпочати розгляд робочих питань, з яких, власне, і збиралися, представник громадської організації «Побратими України» Вадим Жучко звернувся до перевізників з проханням (чи то вимогою) звільнити водія міської маршрутки, який хамить пасажирам. Зокрема, нещодавно образив учасника АТО, який, будучи у військовій формі, показав посвідчення, аби скористатися безкоштовним проїздом. У відповідь почув принизливі для бійця слова.





І хоч атовець не назвав прізвище водія та номер автобуса, присутній у залі перевізник одразу здогадався, про кого йде мова. Адже скарги на його поведінку та зневажливе ставлення до пасажирів отримував неодноразово. І щоразу намагався “перевиховати” нечемного працівника.





У відповідь на прохання звільнити його з роботи, директор ПП «Ковельтрансавто» Леонід Дмитрук повідомив, що й так є великі проблеми з кадрами. Кваліфіковані водії не хочуть працювати на міських маршрутах, а шукають більш прибуткову роботу. У цьому його підтримали й інші перевізники, у яких також бракує працівників. Крім того, він є хорошим водієм, а от з особистими якостями — проблема.





Перевізник пообіцяв вкотре провести виховну роботу з нечемним водієм, щоб поки не звільняти його з роботи, бо замінити наразі немає ким. Якщо пасажири й далі скаржитимуться на поведінку водія, тоді й розглянуть питання щодо його звільнення. А поки обмежаться попередженням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі відбулась зустріч підприємців-перевізників м.Ковеля з представниками міської влади, організована відділом економічного розвитку та торгівлі.Повідомляє Ковельпост Обговорили робочі питання функціонування громадського транспорту в місті, виконання умов укладних договорів перевізниками, дотримання графіків руху водіями автобусів, стану доріг, якими курсує міський громадський транспорт, пільгові перевезення пасажирів.Поспілкувалися з першим заступником Ковельського міського головита заступником, заступником начальника управління соціального захисту населення, головним спеціалістом відділу економічного розвитку та торгівліПеред тим, як розпочати розгляд робочих питань, з яких, власне, і збиралися, представник громадської організації «Побратими України»звернувся до перевізників з проханням (чи то вимогою) звільнити водія міської маршрутки, який хамить пасажирам. Зокрема, нещодавно образив учасника АТО, який, будучи у військовій формі, показав посвідчення, аби скористатися безкоштовним проїздом. У відповідь почув принизливі для бійця слова.І хоч атовець не назвав прізвище водія та номер автобуса, присутній у залі перевізник одразу здогадався, про кого йде мова. Адже скарги на його поведінку та зневажливе ставлення до пасажирів отримував неодноразово. І щоразу намагався “перевиховати” нечемного працівника.У відповідь на прохання звільнити його з роботи, директор ПП «Ковельтрансавто»повідомив, що й так є великі проблеми з кадрами. Кваліфіковані водії не хочуть працювати на міських маршрутах, а шукають більш прибуткову роботу. У цьому його підтримали й інші перевізники, у яких також бракує працівників. Крім того, він є хорошим водієм, а от з особистими якостями — проблема.Перевізник пообіцяв вкотре провести виховну роботу з нечемним водієм, щоб поки не звільняти його з роботи, бо замінити наразі немає ким. Якщо пасажири й далі скаржитимуться на поведінку водія, тоді й розглянуть питання щодо його звільнення. А поки обмежаться попередженням.

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