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Юна лучанка покинула «Голос країни». ВІДЕО

Юна лучанка покинула «Голос країни». ВІДЕО
Вісімнадцятирічна лучанка Катерина Гулюк, нажаль, не пройшла далі у телепроекті "Голос країни".

У музикальному двобої вона програла гурту "Шпилясті кобзарі". Ефір відбувся у неділю, 17 березня, на телеканалі «1+1».

Після виступу усі судді відзначили високі вокальні дані дівчини та її володіння голосом.

Тренер Катерини Гулюк Потап сказав, що вона була "вишенькою на торті".

Та все ж зірковий тренер для наступного туру "Голосу країни" обрав гурт бандуристів.




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Теги: Катерина Гулюк, Голос країни
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