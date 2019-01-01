Юна лучанка покинула «Голос країни». ВІДЕО

Катерина Гулюк, нажаль, не пройшла далі у телепроекті "Голос країни".



У музикальному двобої вона програла гурту "Шпилясті кобзарі". Ефір відбувся у неділю, 17 березня, на телеканалі «1+1».



Після виступу усі судді відзначили високі вокальні дані дівчини та її володіння голосом.



Тренер Катерини Гулюк Потап сказав, що вона була "вишенькою на торті".



Та все ж зірковий тренер для наступного туру "Голосу країни" обрав гурт бандуристів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вісімнадцятирічна лучанка, нажаль, не пройшла далі у телепроекті "Голос країни".У музикальному двобої вона програла гурту "Шпилясті кобзарі". Ефір відбувся у неділю, 17 березня, на телеканалі «1+1».Після виступу усі судді відзначили високі вокальні дані дівчини та її володіння голосом.Тренер Катерини Гулюксказав, що вона була "вишенькою на торті".Та все ж зірковий тренер для наступного туру "Голосу країни" обрав гурт бандуристів.

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