«Автоандони» на вихідних «окупували» вулиці Луцька
Сьогодні, 09:10
У Луцьку впродовж вихідних склали 22 адміністративних протоколи за паркування автомобілів у не встановлених місцях.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.
Впродовж суботи та неділі інспектори відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом зафіксували порушення власниками автівок, які залишали їх на тротуарах, пішохідних доріжках та на зелених зонах.
Як наслідок, на порушників склали адміністративні протоколи. Найбільше порушень виявили на вулицях: Федорова, 1, Кравчука, 19а, 28, 30, 32.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.
Впродовж суботи та неділі інспектори відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом зафіксували порушення власниками автівок, які залишали їх на тротуарах, пішохідних доріжках та на зелених зонах.
Як наслідок, на порушників склали адміністративні протоколи. Найбільше порушень виявили на вулицях: Федорова, 1, Кравчука, 19а, 28, 30, 32.
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Коментарі 2
поліція козли
Про що можна говорити, коли в нас парковку біля парку - перетворили в БАЗАР з гуманітаркою. І так скрізь де є вільний клаптик землі - то ларьок поставлять то дев'ятиповерхівку зведуть з парковкою на 10 авто.
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