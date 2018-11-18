«Автоандони» на вихідних «окупували» вулиці Луцька





Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.



Впродовж суботи та неділі інспектори відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом зафіксували порушення власниками автівок, які залишали їх на тротуарах, пішохідних доріжках та на зелених зонах.



Як наслідок, на порушників склали адміністративні протоколи. Найбільше порушень виявили на вулицях: Федорова, 1, Кравчука, 19а, 28, 30, 32.



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