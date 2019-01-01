Курс валют у Луцьку на 18 березня





Євро при купівлі становить - 30.186, при продажу - 30.837.



Курс російського рубля: купівля - 0.360, продаж - 0.422.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.748, продаж - 7.163.

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