Курс валют у Луцьку на 18 березня
Сьогодні, 09:12
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.768, а продаж - 27.173.
Євро при купівлі становить - 30.186, при продажу - 30.837.
Курс російського рубля: купівля - 0.360, продаж - 0.422.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.748, продаж - 7.163.
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Євро при купівлі становить - 30.186, при продажу - 30.837.
Курс російського рубля: купівля - 0.360, продаж - 0.422.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.748, продаж - 7.163.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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