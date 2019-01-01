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Курс валют у Луцьку на 18 березня

Курс валют у Луцьку на 18 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.768, а продаж - 27.173.

Євро при купівлі становить - 30.186, при продажу - 30.837.

Курс російського рубля: купівля - 0.360, продаж - 0.422.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.748, продаж - 7.163.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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