Перше богослужіння з Михаїлом та безкоштовна сповідь: нове життя храму в Жидичині, що належав МП
Сьогодні, 09:27
Показали, як у Свято-Миколаївському храмі Жидичинського монастиря проходять богослужіння.
Про це на своїй сторінці у facebook написав Константин Марченко.
За словами Костянтина Марченка, 78 років у Свято-Миколаївському храмі Жидичинського монастиря не очолював богослужіння український архієрей. Однак митрополит Луцький і Волинський Михаїл перервав цю сумну традицію.
"Богослужіння щодня, недільна школа, молодіжне братство, хор ВОСКРЕСІННЯ, фотопредставлення для сотень і тисяч вірян України, безкоштовні сповіді, свічки, треби. Так, ми бачимо ляк в очах жидичан, бо їм здається, що коли не заплатиш за сповідь то вона не дійсна. Але все це ми переживемо. Моя особиста мета – жити в Бозі, явити людям живе православ’я. І з Божою допомогою, за підтримки нашої прекрасної громади ми це зробимо!", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, 23 лютого настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин, протоієрей Володимир Гелета відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля вогнища охороняючи храм. Окрім того, на території Жидичинського монастиря підпалили хліви з худобою.
Напередодні ж, 17 лютого, у селі Жидичин відбулися збори релігійної громади, на яких проголосували за перехід Свято-Миколаївського храму до ПЦУ.
Релігійна громада Святителя Миколая Чудотворця села Жидичин першою юридично перейшла до Православної церкви України.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав Константин Марченко.
За словами Костянтина Марченка, 78 років у Свято-Миколаївському храмі Жидичинського монастиря не очолював богослужіння український архієрей. Однак митрополит Луцький і Волинський Михаїл перервав цю сумну традицію.
"Богослужіння щодня, недільна школа, молодіжне братство, хор ВОСКРЕСІННЯ, фотопредставлення для сотень і тисяч вірян України, безкоштовні сповіді, свічки, треби. Так, ми бачимо ляк в очах жидичан, бо їм здається, що коли не заплатиш за сповідь то вона не дійсна. Але все це ми переживемо. Моя особиста мета – жити в Бозі, явити людям живе православ’я. І з Божою допомогою, за підтримки нашої прекрасної громади ми це зробимо!", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, 23 лютого настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин, протоієрей Володимир Гелета відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля вогнища охороняючи храм. Окрім того, на території Жидичинського монастиря підпалили хліви з худобою.
Напередодні ж, 17 лютого, у селі Жидичин відбулися збори релігійної громади, на яких проголосували за перехід Свято-Миколаївського храму до ПЦУ.
Релігійна громада Святителя Миколая Чудотворця села Жидичин першою юридично перейшла до Православної церкви України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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