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Перше богослужіння з Михаїлом та безкоштовна сповідь: нове життя храму в Жидичині, що належав МП

Перше богослужіння з Михаїлом та безкоштовна сповідь: нове життя храму в Жидичині, що належав МП
Показали, як у Свято-Миколаївському храмі Жидичинського монастиря проходять богослужіння.

Про це на своїй сторінці у facebook написав Константин Марченко.

За словами Костянтина Марченка, 78 років у Свято-Миколаївському храмі Жидичинського монастиря не очолював богослужіння український архієрей. Однак митрополит Луцький і Волинський Михаїл перервав цю сумну традицію.

"Богослужіння щодня, недільна школа, молодіжне братство, хор ВОСКРЕСІННЯ, фотопредставлення для сотень і тисяч вірян України, безкоштовні сповіді, свічки, треби. Так, ми бачимо ляк в очах жидичан, бо їм здається, що коли не заплатиш за сповідь то вона не дійсна. Але все це ми переживемо. Моя особиста мета – жити в Бозі, явити людям живе православ’я. І з Божою допомогою, за підтримки нашої прекрасної громади ми це зробимо!", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 23 лютого настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин, протоієрей Володимир Гелета відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля вогнища охороняючи храм. Окрім того, на території Жидичинського монастиря підпалили хліви з худобою.

Напередодні ж, 17 лютого, у селі Жидичин відбулися збори релігійної громади, на яких проголосували за перехід Свято-Миколаївського храму до ПЦУ.

Релігійна громада Святителя Миколая Чудотворця села Жидичин першою юридично перейшла до Православної церкви України.

Перше богослужіння з Михаїлом та безкоштовна сповідь: нове життя храму в Жидичині, що належав МП
Перше богослужіння з Михаїлом та безкоштовна сповідь: нове життя храму в Жидичині, що належав МП
Перше богослужіння з Михаїлом та безкоштовна сповідь: нове життя храму в Жидичині, що належав МП
Перше богослужіння з Михаїлом та безкоштовна сповідь: нове життя храму в Жидичині, що належав МП

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Теги: Жидичин, храм
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