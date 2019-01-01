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Біля Ковеля чоловіки вночі розкрадали метал зі згорілого автобуса. ФОТО

Біля Ковеля чоловіки вночі розкрадали метал зі згорілого автобуса. ФОТО
Ковельські поліцейські виявили чоловіків з краденим металом.

Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині.

Подія трапилась у ніч на 18 березня біля повороту на село Мар'янівка Ковельського району.

Тут патрульні помітили підозрілий вантажний транспортний засіб Iveco білого кольору та двох невідомих осіб біля нього.

Всередині автомобіля виявили металобрухт, який чоловіки забрали з місця, де кілька місяців тому горів автобус.

Підозрюваних у крадіжці затримали та викликали слідчо-оперативну групу.

Особам 40 та 34 роки відповідно.

Нагадаємо, у ніч на 25 грудня на трасі «Ковель-Київ» загорівся двоповерховий пасажирський автобус «Неоплан», який віз людей до Польщі.

Біля Ковеля чоловіки вночі розкрадали метал зі згорілого автобуса. ФОТО
Біля Ковеля чоловіки вночі розкрадали метал зі згорілого автобуса. ФОТО
Біля Ковеля чоловіки вночі розкрадали метал зі згорілого автобуса. ФОТО

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Теги: Ковель, металобрухт, крадіжка
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