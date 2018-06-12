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Переможниця «Холостяка» з Луцька «вийшла заміж» за відомого красунчика. ФОТО

Переможниця «Холостяка» з Луцька «вийшла заміж» за відомого красунчика. ФОТО
Переможниця реаліті-шоу «Холостяк-8» Іванна Гончарук і переможець проекту «Топ-модель по-українськи» Самвел Туманян знялися у весільній фотосесії.

Світлини вони опублікували у своїх Інстаграм-профілях, пише Таблоїд Волині.

Шанувальників заінтригували романтичні світлини у святкових вбраннях: відома «холостячка» позувала у білій сукні, а Самвел – у традиційному чорному костюмі.

«Ось це так – у мене тепер є дружина, і сьогодні я люблю її сильніше, ніж вчора, а завтра буду любити сильніше, ніж сьогодні. Так, напевно, я старомодний… Ну, а якщо чесно, то хочеться… дуже хочеться… відчувати себе потрібним і коханим. Як на цьому фото», – прокоментував одне з фото Туманян.
Переможниця «Холостяка» з Луцька «вийшла заміж» за відомого красунчика. ФОТО
Переможниця «Холостяка» з Луцька «вийшла заміж» за відомого красунчика. ФОТО
Переможниця «Холостяка» з Луцька «вийшла заміж» за відомого красунчика. ФОТО
Переможниця «Холостяка» з Луцька «вийшла заміж» за відомого красунчика. ФОТО
Переможниця «Холостяка» з Луцька «вийшла заміж» за відомого красунчика. ФОТО
Переможниця «Холостяка» з Луцька «вийшла заміж» за відомого красунчика. ФОТО
Переможниця «Холостяка» з Луцька «вийшла заміж» за відомого красунчика. ФОТО


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Теги: шоу, Холостяк, Луцьк
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