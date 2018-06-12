Переможниця «Холостяка» з Луцька «вийшла заміж» за відомого красунчика. ФОТО

Іванна Гончарук і переможець проекту «Топ-модель по-українськи» Самвел Туманян знялися у весільній фотосесії.



Світлини вони опублікували у своїх Інстаграм-профілях, пише



Шанувальників заінтригували романтичні світлини у святкових вбраннях: відома «холостячка» позувала у білій сукні, а Самвел – у традиційному чорному костюмі.



«Ось це так – у мене тепер є дружина, і сьогодні я люблю її сильніше, ніж вчора, а завтра буду любити сильніше, ніж сьогодні. Так, напевно, я старомодний… Ну, а якщо чесно, то хочеться… дуже хочеться… відчувати себе потрібним і коханим. Як на цьому фото», – прокоментував одне з фото Туманян.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Переможниця реаліті-шоу «Холостяк-8»і переможець проекту «Топ-модель по-українськи»знялися у весільній фотосесії.Світлини вони опублікували у своїх Інстаграм-профілях, пише Таблоїд Волині Шанувальників заінтригували романтичні світлини у святкових вбраннях: відома «холостячка» позувала у білій сукні, а Самвел – у традиційному чорному костюмі.«Ось це так – у мене тепер є дружина, і сьогодні я люблю її сильніше, ніж вчора, а завтра буду любити сильніше, ніж сьогодні. Так, напевно, я старомодний… Ну, а якщо чесно, то хочеться… дуже хочеться… відчувати себе потрібним і коханим. Як на цьому фото», – прокоментував одне з фото Туманян.

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