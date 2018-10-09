На Волині з вогню врятували маму з немовлям: деталі інциденту

16 березня вогнеборці міста НововолинськаЯк рятували жінку та її дитину, повідомили у прес-службі управління ДСНС у Волинській області.Повідомлення про пожежу в квартирі п’ятиповерхового будинку на 15-у мікрорайоні в місті Нововолинськ до служби «101» надійшло о 16:17. За викликом одразу виїхали два відділення 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області.Рятувальники включились в апарати на стисненому повітрі, подали на гасіння вогню спеціальний водяний ствол та висувною драбиною піднялись на балкон квартири, де потребувала допомоги жінка та її дитина.Завдяки оперативним діям рятувальників ДСНС вдалось врятувати 35-річну Оксану Ч. та її 1,5-місячну дитину.Ліквідацію пожежі зафіксували о 16:47. Вогонь встиг знищити телевізор, пошкодити меблі, стіни та підлогу в кімнаті. Швидше за все, пожежа трапилась через коротке замикання електричної мережі.