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Волинські лікарі провели складну операцію на обличчі молодої жінки

Волинські лікарі провели складну операцію на обличчі молодої жінки
У Ковелі лікарі провели складну операцію на обличчі молодої жінки з
приводу аденоми привушної слинної залози.

Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у facebook.

"Складність операції полягає в тому, що в товщі привушної залози проходить лицевий нерв, ушкодження якого приводить до парезу або навіть паралічу м’язів половини обличчя", - йдеться у повідомлені.

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Теги: операція, жінка, обличчя
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