Волинські лікарі провели складну операцію на обличчі молодої жінки



приводу аденоми привушної слинної залози.



Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у facebook.



"Складність операції полягає в тому, що в товщі привушної залози проходить лицевий нерв, ушкодження якого приводить до парезу або навіть паралічу м’язів половини обличчя", - йдеться у повідомлені.



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