Волинські лікарі провели складну операцію на обличчі молодої жінки
Сьогодні, 09:56
У Ковелі лікарі провели складну операцію на обличчі молодої жінки з
приводу аденоми привушної слинної залози.
Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у facebook.
"Складність операції полягає в тому, що в товщі привушної залози проходить лицевий нерв, ушкодження якого приводить до парезу або навіть паралічу м’язів половини обличчя", - йдеться у повідомлені.
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приводу аденоми привушної слинної залози.
Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у facebook.
"Складність операції полягає в тому, що в товщі привушної залози проходить лицевий нерв, ушкодження якого приводить до парезу або навіть паралічу м’язів половини обличчя", - йдеться у повідомлені.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинські лікарі видалили жінці гігантську пухлину. ФОТО 18+
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