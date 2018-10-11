На ремонт вулиці у Луцьку планують витратити понад 3 мільйони гривень





Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради оголосив відкриті торги на надання послуг через систему публічних закупівель



Кінцевим строком подання тендерних пропозицій є 1 квітня. Аукціон планують розпочати 2 квітня.



Поточний ремонт вулиці Львівської включатиме:



- холодне фрезерування асфальтобетонного покриття;



- нарізування швів у покритті дорожнього одягу;



- обрубування країв основи та покриття електричним перфоратором;



- перевезення будівельного сміття самоскидами;



- ремонт оглядових колодязiв мереж водопостачання та каналізації з установленням самонівеляційного люку та адаптаційного кільця;



- перекладання горловин цегляних колодязiв трирядовою кладкою;



- герметизацію тріщин в асфальтобетонному покритті;



- улаштування дорожнiх корит коритного профiлю під бортовий камінь із застосуванням екскаваторів;



- улаштування основи;



- установлення бортових бетонних каменiв;



- улаштування вирівнюючого шару;



- демонтаж покриттiв із бетонної плитки;



- улаштування покриттiв із дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення;



- розливання бітумної емульсії;



- улаштування вирiвнювального шару з гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної сумiшi;



- ліквідацію вибоїн.



Роботи планують завершити до 31 серпня 2019 року.





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