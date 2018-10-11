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На ремонт вулиці у Луцьку планують витратити понад 3 мільйони гривень

На ремонт вулиці у Луцьку планують витратити понад 3 мільйони гривень
На поточний ремонт вулиці Львівської у Луцьку планують витратити 3,199 млн грн.

Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради оголосив відкриті торги на надання послуг через систему публічних закупівель Prozorro.

Кінцевим строком подання тендерних пропозицій є 1 квітня. Аукціон планують розпочати 2 квітня.

Поточний ремонт вулиці Львівської включатиме:

- холодне фрезерування асфальтобетонного покриття;

- нарізування швів у покритті дорожнього одягу;

- обрубування країв основи та покриття електричним перфоратором;

- перевезення будівельного сміття самоскидами;

- ремонт оглядових колодязiв мереж водопостачання та каналізації з установленням самонівеляційного люку та адаптаційного кільця;

- перекладання горловин цегляних колодязiв трирядовою кладкою;

- герметизацію тріщин в асфальтобетонному покритті;

- улаштування дорожнiх корит коритного профiлю під бортовий камінь із застосуванням екскаваторів;

- улаштування основи;

- установлення бортових бетонних каменiв;

- улаштування вирівнюючого шару;

- демонтаж покриттiв із бетонної плитки;

- улаштування покриттiв із дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення;

- розливання бітумної емульсії;

- улаштування вирiвнювального шару з гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної сумiшi;

- ліквідацію вибоїн.

Роботи планують завершити до 31 серпня 2019 року.


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Теги: львівська, ремонт, луцьк, дороги, тендер, прозоро
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