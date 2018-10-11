На ремонт вулиці у Луцьку планують витратити понад 3 мільйони гривень
Сьогодні, 09:59
На поточний ремонт вулиці Львівської у Луцьку планують витратити 3,199 млн грн.
Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради оголосив відкриті торги на надання послуг через систему публічних закупівель Prozorro.
Кінцевим строком подання тендерних пропозицій є 1 квітня. Аукціон планують розпочати 2 квітня.
Поточний ремонт вулиці Львівської включатиме:
- холодне фрезерування асфальтобетонного покриття;
- нарізування швів у покритті дорожнього одягу;
- обрубування країв основи та покриття електричним перфоратором;
- перевезення будівельного сміття самоскидами;
- ремонт оглядових колодязiв мереж водопостачання та каналізації з установленням самонівеляційного люку та адаптаційного кільця;
- перекладання горловин цегляних колодязiв трирядовою кладкою;
- герметизацію тріщин в асфальтобетонному покритті;
- улаштування дорожнiх корит коритного профiлю під бортовий камінь із застосуванням екскаваторів;
- улаштування основи;
- установлення бортових бетонних каменiв;
- улаштування вирівнюючого шару;
- демонтаж покриттiв із бетонної плитки;
- улаштування покриттiв із дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення;
- розливання бітумної емульсії;
- улаштування вирiвнювального шару з гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної сумiшi;
- ліквідацію вибоїн.
Роботи планують завершити до 31 серпня 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради оголосив відкриті торги на надання послуг через систему публічних закупівель Prozorro.
Кінцевим строком подання тендерних пропозицій є 1 квітня. Аукціон планують розпочати 2 квітня.
Поточний ремонт вулиці Львівської включатиме:
- холодне фрезерування асфальтобетонного покриття;
- нарізування швів у покритті дорожнього одягу;
- обрубування країв основи та покриття електричним перфоратором;
- перевезення будівельного сміття самоскидами;
- ремонт оглядових колодязiв мереж водопостачання та каналізації з установленням самонівеляційного люку та адаптаційного кільця;
- перекладання горловин цегляних колодязiв трирядовою кладкою;
- герметизацію тріщин в асфальтобетонному покритті;
- улаштування дорожнiх корит коритного профiлю під бортовий камінь із застосуванням екскаваторів;
- улаштування основи;
- установлення бортових бетонних каменiв;
- улаштування вирівнюючого шару;
- демонтаж покриттiв із бетонної плитки;
- улаштування покриттiв із дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення;
- розливання бітумної емульсії;
- улаштування вирiвнювального шару з гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної сумiшi;
- ліквідацію вибоїн.
Роботи планують завершити до 31 серпня 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Синові загиблого волинського Героя – 2 роки: волонтери закликають долучитись до вітань
Сьогодні, 10:00
На ремонт вулиці у Луцьку планують витратити понад 3 мільйони гривень
Сьогодні, 09:59
На Волині з вогню врятували маму з немовлям: деталі інциденту
Сьогодні, 09:46