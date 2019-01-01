У Луцьку затримали молодиків, які нишпорили у чужій автівці





Інцидент трапився у ніч на 18 березня, - інформує прес-служба патрульної поліції Волинської області.



Патрульні, які прибули на виклик неподалік від місця події, по вулиці Івана Франка, виявили двох підозрілих осіб, які підходили по орієнтуванню.



23-річний хлопець почав утікати, однак був затриманий інспекторами. Неподалік затримали ще одного 20-річного хлопця.



Осіб освідували та доставили у відділ поліції.



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