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У Луцьку затримали молодиків, які нишпорили у чужій автівці

У Луцьку затримали молодиків, які нишпорили у чужій автівці
Луцькі патрульні затримали підозрюваних у проникненні в чуже авто.

Інцидент трапився у ніч на 18 березня, - інформує прес-служба патрульної поліції Волинської області.

Патрульні, які прибули на виклик неподалік від місця події, по вулиці Івана Франка, виявили двох підозрілих осіб, які підходили по орієнтуванню.

23-річний хлопець почав утікати, однак був затриманий інспекторами. Неподалік затримали ще одного 20-річного хлопця.

Осіб освідували та доставили у відділ поліції.

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Теги: авто, проникнення
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Коментарі 1
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