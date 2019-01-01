У Луцьку затримали молодиків, які нишпорили у чужій автівці
Сьогодні, 10:15
Луцькі патрульні затримали підозрюваних у проникненні в чуже авто.
Інцидент трапився у ніч на 18 березня, - інформує прес-служба патрульної поліції Волинської області.
Патрульні, які прибули на виклик неподалік від місця події, по вулиці Івана Франка, виявили двох підозрілих осіб, які підходили по орієнтуванню.
23-річний хлопець почав утікати, однак був затриманий інспекторами. Неподалік затримали ще одного 20-річного хлопця.
Осіб освідували та доставили у відділ поліції.
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Інцидент трапився у ніч на 18 березня, - інформує прес-служба патрульної поліції Волинської області.
Патрульні, які прибули на виклик неподалік від місця події, по вулиці Івана Франка, виявили двох підозрілих осіб, які підходили по орієнтуванню.
23-річний хлопець почав утікати, однак був затриманий інспекторами. Неподалік затримали ще одного 20-річного хлопця.
Осіб освідували та доставили у відділ поліції.
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Коментарі 1
"Подальших" обставин? Можливо, обставини злочину потрібно з'ясовувати?
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