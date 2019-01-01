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На Волині маленька дитина з ознаками психічного розладу сама ходила вулицями

На Волині маленька дитина з ознаками психічного розладу сама ходила вулицями
Надвечір 17 березня у Ковелі на вулиці Варшавській патрульні поліцейські помітили хлопчика близько 5 років, який ішов узбіччям. Інспекторам дитина повідомила, що йде до бабусі, однак точної адреси та імені не сказала.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

Патрульні проявили поліцейське піклування, посадили хлопця в автомобіль та попрямували у вказаному ним напрямку. І справді, через кілька хвилин вони опинились у бабусі, яка розповіла, що внук має ознаки психічного розладу. Згодом дитину доставили до батьків на вулиціюВідродження. Мати повідомила, що відлучилась на кілька хвилин – і син пішов у невідомому напрямку.

Патрульні провели профілактичну бесіду з 30-річною жінкою та попросили в подальшому ретельніше стежити за сином.

Також учора повідомлення про зниклу дитину надходило і в Луцьку. Заявниця повідомила, що її 5-річна донька загубилась з поля зору. Поки інспектори прибули на вулицю О.Шума, дівчинку вже виявили у сусідньому будинку.

Патрульні поліція застерігає, аби до дітей ставились уважніше.

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Теги: зникнення, Волинь, Ковель, патрульні
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