На Волині маленька дитина з ознаками психічного розладу сама ходила вулицями
Сьогодні, 10:23
Надвечір 17 березня у Ковелі на вулиці Варшавській патрульні поліцейські помітили хлопчика близько 5 років, який ішов узбіччям. Інспекторам дитина повідомила, що йде до бабусі, однак точної адреси та імені не сказала.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Патрульні проявили поліцейське піклування, посадили хлопця в автомобіль та попрямували у вказаному ним напрямку. І справді, через кілька хвилин вони опинились у бабусі, яка розповіла, що внук має ознаки психічного розладу. Згодом дитину доставили до батьків на вулиціюВідродження. Мати повідомила, що відлучилась на кілька хвилин – і син пішов у невідомому напрямку.
Патрульні провели профілактичну бесіду з 30-річною жінкою та попросили в подальшому ретельніше стежити за сином.
Також учора повідомлення про зниклу дитину надходило і в Луцьку. Заявниця повідомила, що її 5-річна донька загубилась з поля зору. Поки інспектори прибули на вулицю О.Шума, дівчинку вже виявили у сусідньому будинку.
Патрульні поліція застерігає, аби до дітей ставились уважніше.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Патрульні проявили поліцейське піклування, посадили хлопця в автомобіль та попрямували у вказаному ним напрямку. І справді, через кілька хвилин вони опинились у бабусі, яка розповіла, що внук має ознаки психічного розладу. Згодом дитину доставили до батьків на вулиціюВідродження. Мати повідомила, що відлучилась на кілька хвилин – і син пішов у невідомому напрямку.
Патрульні провели профілактичну бесіду з 30-річною жінкою та попросили в подальшому ретельніше стежити за сином.
Також учора повідомлення про зниклу дитину надходило і в Луцьку. Заявниця повідомила, що її 5-річна донька загубилась з поля зору. Поки інспектори прибули на вулицю О.Шума, дівчинку вже виявили у сусідньому будинку.
Патрульні поліція застерігає, аби до дітей ставились уважніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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