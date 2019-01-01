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Біля дитячого табору під Луцьком – стихійне сміттєзвалище. ФОТО

Біля дитячого табору під Луцьком – стихійне сміттєзвалище. ФОТО
У селі Гаразджа, що біля Луцька, помітили гори непотребу. Людей закликали прибрати сміття.

Про це у Facebook написав Юрій Тонконоженко.

Чоловік закликав прибрати непотріб, адже уже зовсім скоро до табру на відпочинок приїдуть діти, які точно не будуть раді такому "сусідству".

"Кожного року пишу це звернення до людей, яким небайдужа природа Волині, людей які рахують себе Патріотами, які дивляться на Європу і бачать які там чисті і доглянуті ліса і парки. Практично всі задають питання, чому в нас не так? Наближається сезон відпочинку на природі. Будь ласка, прибирайте за собою в місцях відпочинку, а якщо бачите сміття поблизу не будьте байдужими приберіть. Дякую тим, хто зрозумів! Перепост. Ставок с. Гаразджа, напроти табору "Сонячний" скоро сюди приїдуть відпочивати наші діти", - йдеться у повідомленні.

Біля дитячого табору під Луцьком – стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля дитячого табору під Луцьком – стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля дитячого табору під Луцьком – стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля дитячого табору під Луцьком – стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля дитячого табору під Луцьком – стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля дитячого табору під Луцьком – стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля дитячого табору під Луцьком – стихійне сміттєзвалище. ФОТО

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Теги: сміття, благоустрій
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