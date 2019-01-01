Білорус незаконно перевозив через «Ягодин» 80 пар взуття





Так, прикордонники Луцького загону спільно з представниками фіскальної служби під час огляду автомобіля «Ауді» польської реєстрації виявили товар, - інформує Дердприкордонслужба України.



Білорус перевозив 80 пар жіночого та чоловічого взуття в багажному відділенні та в ніші для запасного колеса.



Співробітники ДФС склали протокол про порушення митних правил, товар на загальну суму 120 тисяч гривень вилучили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через пункт пропуску «Ягодин» із Польщі громадянин Білорусі намагався незаконно провезти жіноче та чоловіче взуття.Так, прикордонники Луцького загону спільно з представниками фіскальної служби під час огляду автомобіля «Ауді» польської реєстрації виявили товар, - інформує Дердприкордонслужба України.Білорус перевозив 80 пар жіночого та чоловічого взуття в багажному відділенні та в ніші для запасного колеса.Співробітники ДФС склали протокол про порушення митних правил, товар на загальну суму 120 тисяч гривень вилучили.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію