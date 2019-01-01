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Білорус незаконно перевозив через «Ягодин» 80 пар взуття

Білорус незаконно перевозив через «Ягодин» 80 пар взуття
Через пункт пропуску «Ягодин» із Польщі громадянин Білорусі намагався незаконно провезти жіноче та чоловіче взуття.

Так, прикордонники Луцького загону спільно з представниками фіскальної служби під час огляду автомобіля «Ауді» польської реєстрації виявили товар, - інформує Дердприкордонслужба України.

Білорус перевозив 80 пар жіночого та чоловічого взуття в багажному відділенні та в ніші для запасного колеса.

Співробітники ДФС склали протокол про порушення митних правил, товар на загальну суму 120 тисяч гривень вилучили.

Білорус незаконно перевозив через «Ягодин» 80 пар взуття

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Теги: Ягодин, взуття
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