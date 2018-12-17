У луцькому зоопарку для тигриці Тріші влаштували медогляд. ФОТО
Сьогодні, 10:53
До Луцького зоопарку навідалися київські колеги, які допомогли провести профілактичний огляд для молодої тигриці Тріші.
Про це у Facеbook повідомили директорка звіринцю Людмила Денисенко.
"Хто працює у неділю, то ми. Профілактичний огляд улюблениці Тріші. Неймовірні друзі з КиївЗоо", - коротко підписала світлини керівниця зоопарку.
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Про це у Facеbook повідомили директорка звіринцю Людмила Денисенко.
"Хто працює у неділю, то ми. Профілактичний огляд улюблениці Тріші. Неймовірні друзі з КиївЗоо", - коротко підписала світлини керівниця зоопарку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцький зоопарк поповниться новими звірятами
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