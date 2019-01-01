Волинян попередили, що система в сервісних центрах МВС може «зависати»
Сьогодні, 11:01
Волинян попередили про можливі перебої у роботі Національної автоматизованої інформаційної системи МВС України.
Про це йдеться на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".
"Звертаємо увагу на те, що 18 березня та орієнтовно до 14:00 19 березня 2019 року у зв’язку з технічними причинами Національна автоматизована інформаційна система МВС України може працювати в нестабільному режимі. Приносимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".
"Звертаємо увагу на те, що 18 березня та орієнтовно до 14:00 19 березня 2019 року у зв’язку з технічними причинами Національна автоматизована інформаційна система МВС України може працювати в нестабільному режимі. Приносимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", - йдеться у повідомленні.
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