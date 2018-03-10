У «FigliMigli» – мегакрута вечірка*





Захід пройде 22 березня о 17:00.



На вечірці вас чекає:



- велике паперове та метафан шоу;

- дитяча дискотека від драйвового діджея;

- розваги віртуальної зони "Світ майбутнього";

- конкурси та подарунки для всіх.



Вечірка буде проходити у віртуальній зоні «Світ майбутнього» з 17:00 до 19:00.



Вхід тільки для дітей. Вартість: 50 гривень.



Деталі за телефоном 067 334 50 87.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дитячому розважальному центрі «FigliMigli», що знаходиться на 3-му поверсі ТРЦ ПортCity, відбудеться мегакрута вечірка для дітей.Захід пройде 22 березня о 17:00.На вечірці вас чекає:- велике паперове та метафан шоу;- дитяча дискотека від драйвового діджея;- розваги віртуальної зони "Світ майбутнього";- конкурси та подарунки для всіх.Вечірка буде проходити у віртуальній зоні «Світ майбутнього» з 17:00 до 19:00.Вхід тільки для дітей. Вартість: 50 гривень.Деталі за телефоном 067 334 50 87.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію