У Луцьку муніципали врятували дідуся, якому стало зле біля аптеки. ФОТО

У Луцьку на проспекті Перемоги помітили дідуся, який лежав на землі.Про це у Facebook повідомили луцькі муніципали."На пр. Перемоги неподалік зупинки свою увагу звернув інспектор відділу "Групи швидкого реагування" на старенького чоловіка, який лежав на землі та не зміг підвестися. Після огляду громадянин повідомив, що в нього дуже сильний біль в серці. Інспектор надав йому першу допомогу та негайно викликав медиків. Люди не будьте байдужі!" - йдеться у повідомленні.