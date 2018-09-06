На Волині «швидка» злетіла у кювет: постраждали медик і хвора бабуся





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Пригода трапилася по другій ночі. За кермом автомобіля перебував 51-річний житель Ковельського району. Ймовірно, водій не впорався з керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та з’їхав у кювет.



Внаслідок автопригоди постраждала 53-річна працівниця швидкої та 76-річна хвора, яку доставляли в лікарню. Їх госпіталізували.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 18 березня між Ковелем та селом Поворськ, автомобіль швидкої медичної допомого «УАЗ-3962» злетів у кювет. Внаслідок автопригоди двоє пасажирів транспортного засобу отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Пригода трапилася по другій ночі. За кермом автомобіля перебував 51-річний житель Ковельського району. Ймовірно, водій не впорався з керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та з’їхав у кювет.Внаслідок автопригоди постраждала 53-річна працівниця швидкої та 76-річна хвора, яку доставляли в лікарню. Їх госпіталізували.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію