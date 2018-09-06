На Волині «швидка» злетіла у кювет: постраждали медик і хвора бабуся
Сьогодні, 11:09
У ніч на 18 березня між Ковелем та селом Поворськ, автомобіль швидкої медичної допомого «УАЗ-3962» злетів у кювет. Внаслідок автопригоди двоє пасажирів транспортного засобу отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Пригода трапилася по другій ночі. За кермом автомобіля перебував 51-річний житель Ковельського району. Ймовірно, водій не впорався з керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та з’їхав у кювет.
Внаслідок автопригоди постраждала 53-річна працівниця швидкої та 76-річна хвора, яку доставляли в лікарню. Їх госпіталізували.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Пригода трапилася по другій ночі. За кермом автомобіля перебував 51-річний житель Ковельського району. Ймовірно, водій не впорався з керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та з’їхав у кювет.
Внаслідок автопригоди постраждала 53-річна працівниця швидкої та 76-річна хвора, яку доставляли в лікарню. Їх госпіталізували.
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