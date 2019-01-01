Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині 19 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с.Хобултова ТзОВ «П’ятидні», майстерня
2. 09:00 - 17:00
с. Хобултова, вул..: Шевченка, Київська
3. 09:00 - 17:00
ТзОВ «Гербом – холдінг», склад, мідянка; ФОП Малей Л.А., цех будматеріалів; ФОП Сідловський «Нічний експресс», ФОП Ібрагімов овочева база «Еміл», ТзОВ «Електрон-ЛПГ» газова заправка
Горохівський район
1. 09:00-17:00
с. Угів:
вул. Зелена,
вул. Лугова
2. с.Диковини
09:00-17:00
Мервинська сільська рада
Башня
Іваничівський район
1 ПЛ-04кв від ЩТП-288 9:00 – 17:00. с.Лежниця вул. Центральна 68-119 з
2 ПЛ-10кв Л 04-01(частково) 10:00 – 17:00 ФОП Леля,ФОП Вознюк,ФОП Олійчук смт.Іваничі ,
вул.8Березня,Заводська 5-7.
3 КТП-31 10:00 – 17:00 с.Будятичі ФО Редько,ФГ Західовоч,ФОП Богдан,ФОП Повх,ФОП Матіяш,ФОП Бортнюк,ФОП Мачук,бригада с.Будятичі
4 КТП-41 10:00 – 17:00 с.Мишів вул Миру(Федотова)
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 16:00
с.Грудки, вул.. Любешівська, пров. Любешівський.
2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.
с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
3. КТП-107 Л-2 10:00 – 14:00 ПП Литвин С.В. с.Яловацьк, вул.. Миру, вул.. Центральна.
4. КТП-44 Л-3, Л-1 09:30 – 17:00 ПП Чмух В.В. с.Воєгоще, вул.. Жовтнева, вул.. Зарічна.
Ківерцівський район
1 ПЛ-10кВ 70-01 10:00-14:00
ПЛ-10кВ 70-01
КТП-122 с.Борохів
Свято-Іоано-Богословська громада УПЦ
ФОП Драганчук Микола Миколайович
КТП-3 с.Сапогів
Релігійна громада
КТП-4 с.Прилуцьке
КТП-154 с.Прилуцьке ПЛ-10кВ 70-01
КТП-122 с.Борохів
вул.Миру
вул.Свободи
КТП-3 с.Сапогів
вул.Центральна, 1-43,вул.Б.Хмельницького,1,2,7,9,11,18,
КТП-4 с.Прилуцьке
вул.6-ий Гон,1-30,
КТП-154 с.Прилуцьке
вул.Соборності, буд.1-20
вул.Квітнева,буд.1-30
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4 кВ ТП-83 9:00-17:00 СТзОВ "Вежа",
ФОП Топоровський О. Є.,
ФОП Горинович В. П.,
Ковельське МТМО, ФАП с. Сільце,
Ковельське Райво, школа с. Сільце. с. Сільце.
місто Луцьк
1. 09:00-13:00
Візор
Медичний центр
ПП «ВАШ»
БАР Чебуречна (вул. Рівненська, 25)
магазин на зупинці (вул. Рівненська, 15а)
Банк «Південний»
Торгово-офісне приміщення (Рівненська, 1) вул. Рівненська, 1-23
вул. Задворецька, 2, 4
вул. Сталева 1-17, 2-12
вул. Срібна 1-3, 4-8
вул. Островського 1-11, 2
Луцький район
1. 10:00-17:00
ТзОВ «Панхім»
Філія «Луцький райавтодор»
ПВП «Едгард»
ФОП Калінін С.В.
ФОП Лучицький
ФОП Панасюк О.І.
Житловий масив «Веселковий»
Житловий масив «Надстиря»
Житловий масив «Липневий»
Житловий масив «Світлий» с. Рованці вул. Енергетична, Хутірська, Новоукраїнська, Жасмінова, Спокійна, пров. Каштановий, Оксамитовий
2 КТП-70 09:30-17:00 с. Баїв вул. Зелена, Набережна, Кленова
3 КТП-297 10:00-16:00 ФОП Панасюк К.О., С/р с. Веселе (Церква, будинок культури) с. Веселе вул. Миру, Городинська, Біла Глина
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
с.Ягодин адмін.приміщення митниці
ТзОВ "Добробут-Ягодин" АЗС.с.Старовойтове "Окко" "WOG" "Укрнафта" "Лукоіл" "Аветра" ШБУ-50 перестановка с.Ягодин
с.Старовойтове
2. 9:00 – 17:00
с. Почапи
3. 9:00 – 17:00
с.Самійличі.Гупали.Хомичі
Любешівський район
1 ПЛ-10 кВ Л-10-03 10:00 - 17:00 Любешівське ЛМГ виробнича база х. Мазур Гай, х. Підовчини, х. Подороб’є
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від КТП-303 10:00 - 17:00 с. Лобна вул. Павлова
Маневицький район
1. 10:00-17:00
СВК "Жовтень", школа, ФОП Чирва Сергій Володимирович магазин, Приватне акціонерне товариство "Киїстар" БЗМС, Четвертнянська сільська рада, дитячий садок, СП "Маневицьке ОПГХ" кафе, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія відділення, Колківське споживче товариство магазин, Дім молитви, ПАТ "Рожищенський сирзавод" пункт, ФОП Богун Ю.О. кіоск, ФОП Іллюк Юрій Васильович магазин, Маневицький РЦПМСД амбулаторія, СВК "Жовтень", ФОП Мельник М.Н. пилорама, ФОП Артюх В.М. пилорама, ФОП Гамалійчук Людмила Степанівна кіоск, церква, ФОП Мережа П.Ф. магазини. с. Четвертня
2. 10:00-17:00 с. Галузія
ФОП Біланчук В.М. кіоск, Галузійська сільська рада, клуб, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія відділення, Маневицьке споживче товариство магазин, ФОП Коснюк О.В. виробнича база, Церква, ФАП, ФОП Зоря С.В. магазин, ДП "Маневицьке лісове господарство" лісництво, дільниця «Волиньторф», школа,
с. Серхів
ФОП Вацик В.В. магазин, Серхівська сільська рада, Маневицьке споживче товариство магазин, Церква, ФАП, клуб, ФОП Гузар Юрій Іванович цех, Державне підприємство "Волиньторф" сировинна база, лісництво, ФОП Кузьмич Володимир Іванович цех, школа, ФОП Гузар Людмила Петрівна, Дім молитви.
с. Замостя
ФОП Масюк Неля Іванівна виробнича база с. Галузія
с. Серхів
с. Замостя
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
СМТ Благодатне:
вул.Лопатіна 1-11,2-14
вул.Шахтарська 7,8,9
вул. Перемоги 1-7
вул. Пархоменка3,4,5/1,6
вул. Б. Хмельницького
вул. Незалежності1-7,2-6
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара вул. 8 Березня, 21-31, 2-18, 1-19
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-71 9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище вул.Набережна, Зарічна, Сухарєва, 39-77,
6 Л69-02 9:00-17:00 смт.Дубище (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
с.Носачевичі АТС, ветдільниця, дитячий садок, клуб, цех по виробництву добрив, контора с/р, шкільна артсвердловині. смт.Дубище (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
с.Носачевичі вул.Молодіжна, Тиха, Набережна.
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-72 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Сковороди , Я.Мудрого, Промислова, 27-63, 14-30.
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м.Рожище, вул. Промислова, 65-147, 142-146, Набережна,115
Старовижівський район
1 КТП-7 10:00-17:00 с Брунетівка вул Незалежності, Маркевича
2 КТП-93 10:00-16:00 с Любохини вул Шкільна,Вишнева, 17 вересня, Першотравнева
Турійський район
1. 10:00-16:30 Ружинська с/р – школа, АТС, ФАП, КСС, ГРС с.Ружин
2. 10:00-13:00
13:00-16:40
«Автомістечко» - ФОП Орищук В.П. – торг.павільйон
Турійська с/р- дит.садок, школа, котельня, майстерня, насосна,столова с.м.т.Турійськ вул.Новоковельська, 9-Травня
вул.Жежків, Молодіжна
3. 10:00-16:40
с.Дажва
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с.Хобултова ТзОВ «П’ятидні», майстерня
2. 09:00 - 17:00
с. Хобултова, вул..: Шевченка, Київська
3. 09:00 - 17:00
ТзОВ «Гербом – холдінг», склад, мідянка; ФОП Малей Л.А., цех будматеріалів; ФОП Сідловський «Нічний експресс», ФОП Ібрагімов овочева база «Еміл», ТзОВ «Електрон-ЛПГ» газова заправка
Горохівський район
1. 09:00-17:00
с. Угів:
вул. Зелена,
вул. Лугова
2. с.Диковини
09:00-17:00
Мервинська сільська рада
Башня
Іваничівський район
1 ПЛ-04кв від ЩТП-288 9:00 – 17:00. с.Лежниця вул. Центральна 68-119 з
2 ПЛ-10кв Л 04-01(частково) 10:00 – 17:00 ФОП Леля,ФОП Вознюк,ФОП Олійчук смт.Іваничі ,
вул.8Березня,Заводська 5-7.
3 КТП-31 10:00 – 17:00 с.Будятичі ФО Редько,ФГ Західовоч,ФОП Богдан,ФОП Повх,ФОП Матіяш,ФОП Бортнюк,ФОП Мачук,бригада с.Будятичі
4 КТП-41 10:00 – 17:00 с.Мишів вул Миру(Федотова)
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 16:00
с.Грудки, вул.. Любешівська, пров. Любешівський.
2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.
с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
3. КТП-107 Л-2 10:00 – 14:00 ПП Литвин С.В. с.Яловацьк, вул.. Миру, вул.. Центральна.
4. КТП-44 Л-3, Л-1 09:30 – 17:00 ПП Чмух В.В. с.Воєгоще, вул.. Жовтнева, вул.. Зарічна.
Ківерцівський район
1 ПЛ-10кВ 70-01 10:00-14:00
ПЛ-10кВ 70-01
КТП-122 с.Борохів
Свято-Іоано-Богословська громада УПЦ
ФОП Драганчук Микола Миколайович
КТП-3 с.Сапогів
Релігійна громада
КТП-4 с.Прилуцьке
КТП-154 с.Прилуцьке ПЛ-10кВ 70-01
КТП-122 с.Борохів
вул.Миру
вул.Свободи
КТП-3 с.Сапогів
вул.Центральна, 1-43,вул.Б.Хмельницького,1,2,7,9,11,18,
КТП-4 с.Прилуцьке
вул.6-ий Гон,1-30,
КТП-154 с.Прилуцьке
вул.Соборності, буд.1-20
вул.Квітнева,буд.1-30
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4 кВ ТП-83 9:00-17:00 СТзОВ "Вежа",
ФОП Топоровський О. Є.,
ФОП Горинович В. П.,
Ковельське МТМО, ФАП с. Сільце,
Ковельське Райво, школа с. Сільце. с. Сільце.
місто Луцьк
1. 09:00-13:00
Візор
Медичний центр
ПП «ВАШ»
БАР Чебуречна (вул. Рівненська, 25)
магазин на зупинці (вул. Рівненська, 15а)
Банк «Південний»
Торгово-офісне приміщення (Рівненська, 1) вул. Рівненська, 1-23
вул. Задворецька, 2, 4
вул. Сталева 1-17, 2-12
вул. Срібна 1-3, 4-8
вул. Островського 1-11, 2
Луцький район
1. 10:00-17:00
ТзОВ «Панхім»
Філія «Луцький райавтодор»
ПВП «Едгард»
ФОП Калінін С.В.
ФОП Лучицький
ФОП Панасюк О.І.
Житловий масив «Веселковий»
Житловий масив «Надстиря»
Житловий масив «Липневий»
Житловий масив «Світлий» с. Рованці вул. Енергетична, Хутірська, Новоукраїнська, Жасмінова, Спокійна, пров. Каштановий, Оксамитовий
2 КТП-70 09:30-17:00 с. Баїв вул. Зелена, Набережна, Кленова
3 КТП-297 10:00-16:00 ФОП Панасюк К.О., С/р с. Веселе (Церква, будинок культури) с. Веселе вул. Миру, Городинська, Біла Глина
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
с.Ягодин адмін.приміщення митниці
ТзОВ "Добробут-Ягодин" АЗС.с.Старовойтове "Окко" "WOG" "Укрнафта" "Лукоіл" "Аветра" ШБУ-50 перестановка с.Ягодин
с.Старовойтове
2. 9:00 – 17:00
с. Почапи
3. 9:00 – 17:00
с.Самійличі.Гупали.Хомичі
Любешівський район
1 ПЛ-10 кВ Л-10-03 10:00 - 17:00 Любешівське ЛМГ виробнича база х. Мазур Гай, х. Підовчини, х. Подороб’є
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від КТП-303 10:00 - 17:00 с. Лобна вул. Павлова
Маневицький район
1. 10:00-17:00
СВК "Жовтень", школа, ФОП Чирва Сергій Володимирович магазин, Приватне акціонерне товариство "Киїстар" БЗМС, Четвертнянська сільська рада, дитячий садок, СП "Маневицьке ОПГХ" кафе, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія відділення, Колківське споживче товариство магазин, Дім молитви, ПАТ "Рожищенський сирзавод" пункт, ФОП Богун Ю.О. кіоск, ФОП Іллюк Юрій Васильович магазин, Маневицький РЦПМСД амбулаторія, СВК "Жовтень", ФОП Мельник М.Н. пилорама, ФОП Артюх В.М. пилорама, ФОП Гамалійчук Людмила Степанівна кіоск, церква, ФОП Мережа П.Ф. магазини. с. Четвертня
2. 10:00-17:00 с. Галузія
ФОП Біланчук В.М. кіоск, Галузійська сільська рада, клуб, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія відділення, Маневицьке споживче товариство магазин, ФОП Коснюк О.В. виробнича база, Церква, ФАП, ФОП Зоря С.В. магазин, ДП "Маневицьке лісове господарство" лісництво, дільниця «Волиньторф», школа,
с. Серхів
ФОП Вацик В.В. магазин, Серхівська сільська рада, Маневицьке споживче товариство магазин, Церква, ФАП, клуб, ФОП Гузар Юрій Іванович цех, Державне підприємство "Волиньторф" сировинна база, лісництво, ФОП Кузьмич Володимир Іванович цех, школа, ФОП Гузар Людмила Петрівна, Дім молитви.
с. Замостя
ФОП Масюк Неля Іванівна виробнича база с. Галузія
с. Серхів
с. Замостя
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
СМТ Благодатне:
вул.Лопатіна 1-11,2-14
вул.Шахтарська 7,8,9
вул. Перемоги 1-7
вул. Пархоменка3,4,5/1,6
вул. Б. Хмельницького
вул. Незалежності1-7,2-6
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара вул. 8 Березня, 21-31, 2-18, 1-19
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-71 9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище вул.Набережна, Зарічна, Сухарєва, 39-77,
6 Л69-02 9:00-17:00 смт.Дубище (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
с.Носачевичі АТС, ветдільниця, дитячий садок, клуб, цех по виробництву добрив, контора с/р, шкільна артсвердловині. смт.Дубище (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
с.Носачевичі вул.Молодіжна, Тиха, Набережна.
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-72 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Сковороди , Я.Мудрого, Промислова, 27-63, 14-30.
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м.Рожище, вул. Промислова, 65-147, 142-146, Набережна,115
Старовижівський район
1 КТП-7 10:00-17:00 с Брунетівка вул Незалежності, Маркевича
2 КТП-93 10:00-16:00 с Любохини вул Шкільна,Вишнева, 17 вересня, Першотравнева
Турійський район
1. 10:00-16:30 Ружинська с/р – школа, АТС, ФАП, КСС, ГРС с.Ружин
2. 10:00-13:00
13:00-16:40
«Автомістечко» - ФОП Орищук В.П. – торг.павільйон
Турійська с/р- дит.садок, школа, котельня, майстерня, насосна,столова с.м.т.Турійськ вул.Новоковельська, 9-Травня
вул.Жежків, Молодіжна
3. 10:00-16:40
с.Дажва
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