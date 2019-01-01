Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 березня

На Волині 19 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 17:00с.Хобултова ТзОВ «П’ятидні», майстерня2. 09:00 - 17:00с. Хобултова, вул..: Шевченка, Київська3. 09:00 - 17:00ТзОВ «Гербом – холдінг», склад, мідянка; ФОП Малей Л.А., цех будматеріалів; ФОП Сідловський «Нічний експресс», ФОП Ібрагімов овочева база «Еміл», ТзОВ «Електрон-ЛПГ» газова заправка1. 09:00-17:00с. Угів:вул. Зелена,вул. Лугова2. с.Диковини09:00-17:00Мервинська сільська радаБашня1 ПЛ-04кв від ЩТП-288 9:00 – 17:00. с.Лежниця вул. Центральна 68-119 з2 ПЛ-10кв Л 04-01(частково) 10:00 – 17:00 ФОП Леля,ФОП Вознюк,ФОП Олійчук смт.Іваничі ,вул.8Березня,Заводська 5-7.3 КТП-31 10:00 – 17:00 с.Будятичі ФО Редько,ФГ Західовоч,ФОП Богдан,ФОП Повх,ФОП Матіяш,ФОП Бортнюк,ФОП Мачук,бригада с.Будятичі4 КТП-41 10:00 – 17:00 с.Мишів вул Миру(Федотова)1. 09:30 – 16:00с.Грудки, вул.. Любешівська, пров. Любешівський.2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.3. КТП-107 Л-2 10:00 – 14:00 ПП Литвин С.В. с.Яловацьк, вул.. Миру, вул.. Центральна.4. КТП-44 Л-3, Л-1 09:30 – 17:00 ПП Чмух В.В. с.Воєгоще, вул.. Жовтнева, вул.. Зарічна.1 ПЛ-10кВ 70-01 10:00-14:00ПЛ-10кВ 70-01КТП-122 с.БорохівСвято-Іоано-Богословська громада УПЦФОП Драганчук Микола МиколайовичКТП-3 с.СапогівРелігійна громадаКТП-4 с.ПрилуцькеКТП-154 с.Прилуцьке ПЛ-10кВ 70-01КТП-122 с.Борохіввул.Мирувул.СвободиКТП-3 с.Сапогіввул.Центральна, 1-43,вул.Б.Хмельницького,1,2,7,9,11,18,КТП-4 с.Прилуцькевул.6-ий Гон,1-30,КТП-154 с.Прилуцькевул.Соборності, буд.1-20вул.Квітнева,буд.1-301. ПЛ – 0,4 кВ ТП-83 9:00-17:00 СТзОВ "Вежа",ФОП Топоровський О. Є.,ФОП Горинович В. П.,Ковельське МТМО, ФАП с. Сільце,Ковельське Райво, школа с. Сільце. с. Сільце.1. 09:00-13:00ВізорМедичний центрПП «ВАШ»БАР Чебуречна (вул. Рівненська, 25)магазин на зупинці (вул. Рівненська, 15а)Банк «Південний»Торгово-офісне приміщення (Рівненська, 1) вул. Рівненська, 1-23вул. Задворецька, 2, 4вул. Сталева 1-17, 2-12вул. Срібна 1-3, 4-8вул. Островського 1-11, 21. 10:00-17:00ТзОВ «Панхім»Філія «Луцький райавтодор»ПВП «Едгард»ФОП Калінін С.В.ФОП ЛучицькийФОП Панасюк О.І.Житловий масив «Веселковий»Житловий масив «Надстиря»Житловий масив «Липневий»Житловий масив «Світлий» с. Рованці вул. Енергетична, Хутірська, Новоукраїнська, Жасмінова, Спокійна, пров. Каштановий, Оксамитовий2 КТП-70 09:30-17:00 с. Баїв вул. Зелена, Набережна, Кленова3 КТП-297 10:00-16:00 ФОП Панасюк К.О., С/р с. Веселе (Церква, будинок культури) с. Веселе вул. Миру, Городинська, Біла Глина1. 9:00 – 17:00с.Ягодин адмін.приміщення митниціТзОВ "Добробут-Ягодин" АЗС.с.Старовойтове "Окко" "WOG" "Укрнафта" "Лукоіл" "Аветра" ШБУ-50 перестановка с.Ягодинс.Старовойтове2. 9:00 – 17:00с. Почапи3. 9:00 – 17:00с.Самійличі.Гупали.Хомичі1 ПЛ-10 кВ Л-10-03 10:00 - 17:00 Любешівське ЛМГ виробнича база х. Мазур Гай, х. Підовчини, х. Подороб’є2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від КТП-303 10:00 - 17:00 с. Лобна вул. Павлова1. 10:00-17:00СВК "Жовтень", школа, ФОП Чирва Сергій Володимирович магазин, Приватне акціонерне товариство "Киїстар" БЗМС, Четвертнянська сільська рада, дитячий садок, СП "Маневицьке ОПГХ" кафе, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія відділення, Колківське споживче товариство магазин, Дім молитви, ПАТ "Рожищенський сирзавод" пункт, ФОП Богун Ю.О. кіоск, ФОП Іллюк Юрій Васильович магазин, Маневицький РЦПМСД амбулаторія, СВК "Жовтень", ФОП Мельник М.Н. пилорама, ФОП Артюх В.М. пилорама, ФОП Гамалійчук Людмила Степанівна кіоск, церква, ФОП Мережа П.Ф. магазини. с. Четвертня2. 10:00-17:00 с. ГалузіяФОП Біланчук В.М. кіоск, Галузійська сільська рада, клуб, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія відділення, Маневицьке споживче товариство магазин, ФОП Коснюк О.В. виробнича база, Церква, ФАП, ФОП Зоря С.В. магазин, ДП "Маневицьке лісове господарство" лісництво, дільниця «Волиньторф», школа,с. СерхівФОП Вацик В.В. магазин, Серхівська сільська рада, Маневицьке споживче товариство магазин, Церква, ФАП, клуб, ФОП Гузар Юрій Іванович цех, Державне підприємство "Волиньторф" сировинна база, лісництво, ФОП Кузьмич Володимир Іванович цех, школа, ФОП Гузар Людмила Петрівна, Дім молитви.с. ЗамостяФОП Масюк Неля Іванівна виробнича база с. Галузіяс. Серхівс. Замостя1. 9:00-17:00СМТ Благодатне:вул.Лопатіна 1-11,2-14вул.Шахтарська 7,8,9вул. Перемоги 1-7вул. Пархоменка3,4,5/1,6вул. Б. Хмельницькоговул. Незалежності1-7,2-61 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара вул. 8 Березня, 21-31, 2-18, 1-194 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-71 9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище вул.Набережна, Зарічна, Сухарєва, 39-77,6 Л69-02 9:00-17:00 смт.Дубище (повністю)с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю)с.Носачевичі АТС, ветдільниця, дитячий садок, клуб, цех по виробництву добрив, контора с/р, шкільна артсвердловині. смт.Дубище (повністю)с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю)с.Носачевичі вул.Молодіжна, Тиха, Набережна.7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-72 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Сковороди , Я.Мудрого, Промислова, 27-63, 14-30.8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м.Рожище, вул. Промислова, 65-147, 142-146, Набережна,1151 КТП-7 10:00-17:00 с Брунетівка вул Незалежності, Маркевича2 КТП-93 10:00-16:00 с Любохини вул Шкільна,Вишнева, 17 вересня, Першотравнева1. 10:00-16:30 Ружинська с/р – школа, АТС, ФАП, КСС, ГРС с.Ружин2. 10:00-13:0013:00-16:40«Автомістечко» - ФОП Орищук В.П. – торг.павільйонТурійська с/р- дит.садок, школа, котельня, майстерня, насосна,столова с.м.т.Турійськ вул.Новоковельська, 9-Травнявул.Жежків, Молодіжна3. 10:00-16:40с.Дажва