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Волинянин на бусі збив старенького велосипедиста

Волинянин на бусі збив старенького велосипедиста
У Ковельському районі волинянин на бусі збив 78-річного велосипедиста.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

17 березня ввечері на автодорозі поблизу села Мислина Ковельського району 22-річний житель цього ж району, керуючи автомобілем «Mercedes Sprinter» збив 78-річного велосипедиста.

Його госпіталізували.

За фактом ДТП поліція проводить перевірку.

Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, цього ж дня на Волині «швидка» злетіла у кювет.

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Теги: ДТП, аварія
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