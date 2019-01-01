Волинянин на бусі збив старенького велосипедиста





Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.



17 березня ввечері на автодорозі поблизу села Мислина Ковельського району 22-річний житель цього ж району, керуючи автомобілем «Mercedes Sprinter» збив 78-річного велосипедиста.



Його госпіталізували.



За фактом ДТП поліція проводить перевірку.



Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.



Нагадаємо, цього ж дня

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