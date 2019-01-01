Волинянин на бусі збив старенького велосипедиста
Сьогодні, 11:16
У Ковельському районі волинянин на бусі збив 78-річного велосипедиста.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
17 березня ввечері на автодорозі поблизу села Мислина Ковельського району 22-річний житель цього ж району, керуючи автомобілем «Mercedes Sprinter» збив 78-річного велосипедиста.
Його госпіталізували.
За фактом ДТП поліція проводить перевірку.
Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, цього ж дня на Волині «швидка» злетіла у кювет.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
17 березня ввечері на автодорозі поблизу села Мислина Ковельського району 22-річний житель цього ж району, керуючи автомобілем «Mercedes Sprinter» збив 78-річного велосипедиста.
Його госпіталізували.
За фактом ДТП поліція проводить перевірку.
Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, цього ж дня на Волині «швидка» злетіла у кювет.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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