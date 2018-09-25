Платіть за комуналку або прощайтеся з майном: як у Володимирі карають злісних порушників



відповідні дії та складені акти щодо боржників.



Про це йдеться на



«Відповідно до чинного законодавства, представники Виконавчої служби мають право описувати та накладати арешт на майно боржника для погашення суми боргу. У зв’язку з цим виконавцями були проведені відповідні дії та складені акти щодо боржників.



Звертаємо увагу на те, що законодавством виконавцям надані повноваження ПРИМУСОВО СТЯГУВАТИ ЗАБОРГОВАНІСТЬ по комунальним платежам, а саме: стягувати заборгованість з заробітної плати,

пенсії та інших доходів, арештовувати рахунки та майно, в тому числі квартири боржників. МАЙНО, ЩО ПІДЛЯГАЄ КОНФІСКАЦІЇ, ВИЛУЧАЄТЬСЯ!!!» - йдеться у повідомленні.



Також в повідомленні сказано, що підприємством було подано до суду 151 заяву про видачу судового наказу про стягнення заборгованості за послуги з централізованого теплопостачання, з яких видано судом 98 судових наказів.



«Злісних неплатників за послуги теплопостачання підприємство буде продовжувати масово передавати до суду, що призведе до збільшення суми боргу! Якщо немає можливості в повному обсязі оплатити суму боргу, можете звернутись до підприємства для реструктуризації суми боргу», - повідомляють на сайті ПТМ «Володимир–Волинськтеплокомуненерго».







Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконавча служба разом з представниками підприємства теплових мереж «Володимир-Волинськтеплокомуненерго» розпочала масове вилучення майна у злісних неплатників за судовими рішеннями. Були проведенівідповідні дії та складені акти щодо боржників.Про це йдеться на сайті підприємства.«Відповідно до чинного законодавства, представники Виконавчої служби мають право описувати та накладати арешт на майно боржника для погашення суми боргу. У зв’язку з цим виконавцями були проведені відповідні дії та складені акти щодо боржників.Звертаємо увагу на те, що законодавством виконавцям надані повноваження ПРИМУСОВО СТЯГУВАТИ ЗАБОРГОВАНІСТЬ по комунальним платежам, а саме: стягувати заборгованість з заробітної плати,пенсії та інших доходів, арештовувати рахунки та майно, в тому числі квартири боржників. МАЙНО, ЩО ПІДЛЯГАЄ КОНФІСКАЦІЇ, ВИЛУЧАЄТЬСЯ!!!» - йдеться у повідомленні.Також в повідомленні сказано, що підприємством було подано до суду 151 заяву про видачу судового наказу про стягнення заборгованості за послуги з централізованого теплопостачання, з яких видано судом 98 судових наказів.«Злісних неплатників за послуги теплопостачання підприємство буде продовжувати масово передавати до суду, що призведе до збільшення суми боргу! Якщо немає можливості в повному обсязі оплатити суму боргу, можете звернутись до підприємства для реструктуризації суми боргу», - повідомляють на сайті ПТМ «Володимир–Волинськтеплокомуненерго».

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