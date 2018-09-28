Весна прийшла: на Волинь повертаються лелеки. ФОТО





Цією звісткою у Facebook поділився волинський фотограф Микола Вареник.



Пернатих чоловік помітив 17 березня у селі Чаруків Луцького району.



"Лелеки прилетіли! 17.03.19 с. Чаруків", - підписав серію фото їхній автор.



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Довідково:



Білий лелека — перелітний птах. У серпні зграї, керуючись інстинктом, починають тягнутися на південь. В Україні зграї зазвичай нараховують від 2–3 до сотні лелек. Але іноді можна побачити й великі багатосотенні скупчення. Зграї поступово збільшуються на шляхах перельоту і на Балканах складаються вже з тисяч птахів.



Приліт на місця гніздування відбувається, здебільшого, у другій половині березня — першій половині квітня, хоча ранньої весни їх можна місцями побачити й на початку березня. Окремі птахи можуть затримуватися аж до травня. Зазвичай, першим з'являється самець, рідше — самка, іноді ж обидва птахи одразу. Самиця найчастіше прилітає кілька днів після самця. Старі лелеки повертаються раніше за молодих.





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