На Рівненщині від кору померла 9-річна дитина

У Рівненській області від ускладнень кору померла 9-річна дівчинка.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України."16 березня від ускладнень кору померла 9-річна дівчинка в Рівненській області", - йдеться в повідомленні.Загалом з початку року на кір захворіли понад 30 тисяч людей, 11 померли.Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. МОЗ закликає всіх дотримуватися календаря щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо хтось пропустив планову вакцинацію.