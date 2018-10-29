На Рівненщині від кору померла 9-річна дитина
Сьогодні, 11:35
У Рівненській області від ускладнень кору померла 9-річна дівчинка.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
"16 березня від ускладнень кору померла 9-річна дівчинка в Рівненській області", - йдеться в повідомленні.
Загалом з початку року на кір захворіли понад 30 тисяч людей, 11 померли.
Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. МОЗ закликає всіх дотримуватися календаря щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо хтось пропустив планову вакцинацію.
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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
"16 березня від ускладнень кору померла 9-річна дівчинка в Рівненській області", - йдеться в повідомленні.
Загалом з початку року на кір захворіли понад 30 тисяч людей, 11 померли.
Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. МОЗ закликає всіх дотримуватися календаря щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо хтось пропустив планову вакцинацію.
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