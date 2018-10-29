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На Рівненщині від кору померла 9-річна дитина

На Рівненщині від кору померла 9-річна дитина
У Рівненській області від ускладнень кору померла 9-річна дівчинка.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

"16 березня від ускладнень кору померла 9-річна дівчинка в Рівненській області", - йдеться в повідомленні.

Загалом з початку року на кір захворіли понад 30 тисяч людей, 11 померли.

Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. МОЗ закликає всіх дотримуватися календаря щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо хтось пропустив планову вакцинацію.

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Теги: кір, дитина, смерть
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