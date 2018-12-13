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Ковельські розумники отримають стипендії від мера

Ковельські розумники отримають стипендії від мера
У Ковелі за вагомі здобутки в навчанні, перемоги в обласних предметних олімпіадах, конкурсах-захистах наукових робіт, творчих змаганнях 53 учні отримають стипендії.

Про це повідомили у на сайті ковельської мерії.

Відповідно до розпорядження міського голови Олега Кіндера, 53 обдаровані учні 7-11 класів з 10 навчальних закладів Ковеля отримають щомісячні іменні премії міського голови за вагомі здобутки в навчанні, перемоги в обласних предметних олімпіадах, конкурсах-захистах наукових робіт, творчих змаганнях.

Найвищий рейтинг здобули десятикласниця ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 Катерина Комісарик (І місця на обласних олімпіадах з історії та правознавства) та учень 10 класу міської гімназії Ілля Стасюк (дві перемоги на обласних олімпіадах: І місце з інформатики та ІІ - з фізики).

Серед шкіл найбільше стипендіатів традиційно мають Ковельська міська гімназія (15), спеціалізована школа № 3 ім. Лесі Українки (8), НВК №11, НВК №13, ЗОШ №10 (по 6) .

"В жодній навчальній дисципліні ковельські школярі не залишилися без нагород. Четверо з них стануть учасниками ІV етапу Всеукраїнських олімпіад та змагань, де сподіваються успішно виступити і посісти високі місця. Велика подяка і педагогам, які натхненною працею, знаннями і мудрістю сприяли гарним результатам наших юних обдарувань. Більше 40 вчителів готували і допомагали нашим переможцям. Бажаємо юним ковельчанам вдалих виступів в майбутньому, а заслужені стипендії хай будуть гарним стимулом для подальших перемог!" - йдеться у повідомленні.

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Теги: гроші, Ковель, освіта, діти
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