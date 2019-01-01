Помер працівник волинського нацпарку: без батька лишилися 6 дітей
Сьогодні, 12:01
На Волині помер 48-річний працівник волинського нацпарку.
Про це інформує Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща» на своїй сторінці у facebook.
"Колектив Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» висловлює щире співчуття близьким, рідним та знайомим Гребеня Ігоря Васильовича", - йдеться у повідомлені.
Напівсиротами залишилось шестеро дітей.
Помер чоловік 14 березня раптовою смертю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща» на своїй сторінці у facebook.
"Колектив Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» висловлює щире співчуття близьким, рідним та знайомим Гребеня Ігоря Васильовича", - йдеться у повідомлені.
Напівсиротами залишилось шестеро дітей.
Помер чоловік 14 березня раптовою смертю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Помер працівник волинського нацпарку: без батька лишилися 6 дітей
Сьогодні, 12:01
Під стінами луцької гімназії чоловік торгував амфетаміном
Сьогодні, 11:42
На Рівненщині від кору померла 9-річна дитина
Сьогодні, 11:35