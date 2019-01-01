Помер працівник волинського нацпарку: без батька лишилися 6 дітей





Про це інформує Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща» на своїй сторінці у facebook.



"Колектив Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» висловлює щире співчуття близьким, рідним та знайомим Гребеня Ігоря Васильовича", - йдеться у повідомлені.



Напівсиротами залишилось шестеро дітей.



Помер чоловік 14 березня раптовою смертю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині помер 48-річний працівник волинського нацпарку.Про це інформує Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща» на своїй сторінці у facebook."Колектив Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» висловлює щире співчуття близьким, рідним та знайомим Гребеня Ігоря Васильовича", - йдеться у повідомлені.Напівсиротами залишилось шестеро дітей.Помер чоловік 14 березня раптовою смертю.

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