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Помер працівник волинського нацпарку: без батька лишилися 6 дітей

Помер працівник волинського нацпарку: без батька лишилися 6 дітей
На Волині помер 48-річний працівник волинського нацпарку.

Про це інформує Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща» на своїй сторінці у facebook.

"Колектив Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» висловлює щире співчуття близьким, рідним та знайомим Гребеня Ігоря Васильовича", - йдеться у повідомлені.

Напівсиротами залишилось шестеро дітей.

Помер чоловік 14 березня раптовою смертю.


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Теги: смерть, працівник
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