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На Волинь з концертами їде культовий гурт «Песняры»

На Волинь з концертами їде культовий гурт «Песняры»
Відомий білоруський вокально-інструментальний ансамбль «Песняры» знову відвідає Волинь.

Концерти відбудуться 6 квітня у Ковелі та 7 квітня в Ківерцях, - пише Район. Рожище.

«Песняры» потішать своїх шанувальників відомими та улюбленими з дитинства композиціями, такими як: «Біловезька пуща», «Косил Ясь конюшину», «Алеся», «Александріна» та багато інших відомих та улюблених хітів.

Вокально-інструментальний ансамбль створений в Мінську в далекому 1969 році і відомий широкій аудиторії виконанням пісень: «Косив Ясь канюшину», «Біловезька пуща», «Білорусь», «Вологда», «Алеся», «Александріна», «Березовий сік» та багатьох інших.

Вартість квитків на концерт – від 80 гривень. Замовити можна на сайті Kontramarka.ua та KARABAS.COM, або за телефонами:

м.Ківерці 066 74 74 513; 096 842 56 40; (03365) 2-26-70

м. Ковель 066 74 74 513; 093 74 78 464; 097 388 19 58

На Волинь з концертами їде культовий гурт «Песняры»

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Теги: концерт, музика
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