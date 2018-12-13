На Волинь з концертами їде культовий гурт «Песняры»
Сьогодні, 18:32
Відомий білоруський вокально-інструментальний ансамбль «Песняры» знову відвідає Волинь.
Концерти відбудуться 6 квітня у Ковелі та 7 квітня в Ківерцях, - пише Район. Рожище.
«Песняры» потішать своїх шанувальників відомими та улюбленими з дитинства композиціями, такими як: «Біловезька пуща», «Косил Ясь конюшину», «Алеся», «Александріна» та багато інших відомих та улюблених хітів.
Вокально-інструментальний ансамбль створений в Мінську в далекому 1969 році і відомий широкій аудиторії виконанням пісень: «Косив Ясь канюшину», «Біловезька пуща», «Білорусь», «Вологда», «Алеся», «Александріна», «Березовий сік» та багатьох інших.
Вартість квитків на концерт – від 80 гривень. Замовити можна на сайті Kontramarka.ua та KARABAS.COM, або за телефонами:
м.Ківерці 066 74 74 513; 096 842 56 40; (03365) 2-26-70
м. Ковель 066 74 74 513; 093 74 78 464; 097 388 19 58
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Концерти відбудуться 6 квітня у Ковелі та 7 квітня в Ківерцях, - пише Район. Рожище.
«Песняры» потішать своїх шанувальників відомими та улюбленими з дитинства композиціями, такими як: «Біловезька пуща», «Косил Ясь конюшину», «Алеся», «Александріна» та багато інших відомих та улюблених хітів.
Вокально-інструментальний ансамбль створений в Мінську в далекому 1969 році і відомий широкій аудиторії виконанням пісень: «Косив Ясь канюшину», «Біловезька пуща», «Білорусь», «Вологда», «Алеся», «Александріна», «Березовий сік» та багатьох інших.
Вартість квитків на концерт – від 80 гривень. Замовити можна на сайті Kontramarka.ua та KARABAS.COM, або за телефонами:
м.Ківерці 066 74 74 513; 096 842 56 40; (03365) 2-26-70
м. Ковель 066 74 74 513; 093 74 78 464; 097 388 19 58
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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