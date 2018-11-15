Готуйте парасолі: синоптики прогнозують дощі





Про це повідомила у Facebook синоптик Наталія Діденко.



"Теплішим у вівторок очікується повітря на Сході, Півдні та в багатьох центральних областях, проте це вже буде не сьогоднішнє тепло, +9 +14 градусів", - йдеться у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 березня в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе дощі, а також знизить температуру повітря у західних та північних областях України.Про це повідомила у Facebook синоптик"Теплішим у вівторок очікується повітря на Сході, Півдні та в багатьох центральних областях, проте це вже буде не сьогоднішнє тепло, +9 +14 градусів", - йдеться у повідомлені.

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