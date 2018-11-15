Готуйте парасолі: синоптики прогнозують дощі
Сьогодні, 13:24
19 березня в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе дощі, а також знизить температуру повітря у західних та північних областях України.
Про це повідомила у Facebook синоптик Наталія Діденко.
"Теплішим у вівторок очікується повітря на Сході, Півдні та в багатьох центральних областях, проте це вже буде не сьогоднішнє тепло, +9 +14 градусів", - йдеться у повідомлені.
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Про це повідомила у Facebook синоптик Наталія Діденко.
"Теплішим у вівторок очікується повітря на Сході, Півдні та в багатьох центральних областях, проте це вже буде не сьогоднішнє тепло, +9 +14 градусів", - йдеться у повідомлені.
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