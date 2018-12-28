Брудний дірявий салон і водій-порушник: у Луцьку скаржаться на маршрутку №9а

У Луцьку нарікають на неналежний стан маршрутки №9а.Про це у Facebook-спільноті "Теревені про Луцьк" написав"Проїхався щойно, 18.03, у цій маршрутці (маршрут #9а, держ.номер на фото нижче). Автобус у жахливому технічному стані, а про прибирання там взагалі не чули. Сидіння не те, що пилом припали, там взагалі відчуття, що з них скоро картопля проросте. У щілину, м'яко кажучи, коли двері зачинені, не те, що рука чи нога може пролізти, а і взагалі доросла людина може випасти, а про дітей, то і взагалі мовчу. І да, до кінцевої автобус не доїхав, бо закипів. Шофер-це взагалі окрема історія. На зауваження реагує хамським тоном, влаштовує перегони, розмовляє по телефону під час руху, дитині на Данила Галицького не зупинився. На моє питання про стан автобуса відповідав лише: "Мене попросили підмінити, да і взагалі автобус кипить", - нарікає чоловік.