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Брудний дірявий салон і водій-порушник: у Луцьку скаржаться на маршрутку №9а

Брудний дірявий салон і водій-порушник: у Луцьку скаржаться на маршрутку №9а
У Луцьку нарікають на неналежний стан маршрутки №9а.

Про це у Facebook-спільноті "Теревені про Луцьк" написав Влад Морозовський.

"Проїхався щойно, 18.03, у цій маршрутці (маршрут #9а, держ.номер на фото нижче). Автобус у жахливому технічному стані, а про прибирання там взагалі не чули. Сидіння не те, що пилом припали, там взагалі відчуття, що з них скоро картопля проросте. У щілину, м'яко кажучи, коли двері зачинені, не те, що рука чи нога може пролізти, а і взагалі доросла людина може випасти, а про дітей, то і взагалі мовчу. І да, до кінцевої автобус не доїхав, бо закипів. Шофер-це взагалі окрема історія. На зауваження реагує хамським тоном, влаштовує перегони, розмовляє по телефону під час руху, дитині на Данила Галицького не зупинився. На моє питання про стан автобуса відповідав лише: "Мене попросили підмінити, да і взагалі автобус кипить", - нарікає чоловік.

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Брудний дірявий салон і водій-порушник: у Луцьку скаржаться на маршрутку №9а
Брудний дірявий салон і водій-порушник: у Луцьку скаржаться на маршрутку №9а


Брудний дірявий салон і водій-порушник: у Луцьку скаржаться на маршрутку №9а

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Теги: маршрутка, скарга, транспорт
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