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У волинське озеро випустили понад 600 кілограмів риби

У волинське озеро випустили понад 600 кілограмів риби
У озеро Любань, що на Волині біля села Замшани, запустили понад 600 кілограмів риби.

Про це пишуть на сторінці Вісті Замшанівського с. о. у Facebook, - передає Район. Ратне.

«Сьогодні вже другий раз на цьому тижні було запущено в озеро Любань місцевими активістами 300 кг. коропа двохрічного. В середу було запущено 310 кг. карася двохрічного. Всього на суму 20 тис. грн.», – йдеться у дописі.

У волинське озеро випустили понад 600 кілограмів риби
У волинське озеро випустили понад 600 кілограмів риби

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Теги: риба, озеро
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