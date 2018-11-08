У волинське озеро випустили понад 600 кілограмів риби
Сьогодні, 18:43
У озеро Любань, що на Волині біля села Замшани, запустили понад 600 кілограмів риби.
Про це пишуть на сторінці Вісті Замшанівського с. о. у Facebook, - передає Район. Ратне.
«Сьогодні вже другий раз на цьому тижні було запущено в озеро Любань місцевими активістами 300 кг. коропа двохрічного. В середу було запущено 310 кг. карася двохрічного. Всього на суму 20 тис. грн.», – йдеться у дописі.
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Про це пишуть на сторінці Вісті Замшанівського с. о. у Facebook, - передає Район. Ратне.
«Сьогодні вже другий раз на цьому тижні було запущено в озеро Любань місцевими активістами 300 кг. коропа двохрічного. В середу було запущено 310 кг. карася двохрічного. Всього на суму 20 тис. грн.», – йдеться у дописі.
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