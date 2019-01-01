11 новонароджених та двоє з інфарктами: як минув тиждень у лікарні на Волині

У приймальне відділення Нововолинської центральної міської лікарні з 11 по 17 березня звернулося 295 осіб (в тому числі 83 дитини).Про це повідомили у медзакладі.Так, за цей час госпіталізували всього 216 людей. В тому числі:- з інфарктом міокарда 2;- з гострим порушенням мозкового кровообігу 6;- з алкогольною інтоксикацією 3;- госпіталізовано з травмами різного характеру 8.У приймальному відділення надали медичну допомогу 116 хворим, ув тому числі 56 дітям.Також одну людину доставили в лікарню внаслідок нещасного випадку на виробництві. А ще доправили 5 хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру.За цей час провели 7 освідчень на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння.В акушерсько-гінекологічному відділенні відбулося 11 пологів, народилося 11 дітей. З них - 6 хлопчиків та 5 дівчаток. Шляхом оперативного втручання народилося 4 дітей.За тиждень у лікарні провели 32 операції , з низ - 3 екстрені."А в поліклініці:проведено 19 операцій,надано медичну допомогу 34 особам з невиробничими та побутовими травмамита 1 потерпілому з тілесними ушкодженнями кримінального характеру", - повідомили медики.