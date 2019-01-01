вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

11 новонароджених та двоє з інфарктами: як минув тиждень у лікарні на Волині

11 новонароджених та двоє з інфарктами: як минув тиждень у лікарні на Волині
У приймальне відділення Нововолинської центральної міської лікарні з 11 по 17 березня звернулося 295 осіб (в тому числі 83 дитини).

Про це повідомили у медзакладі.

Так, за цей час госпіталізували всього 216 людей. В тому числі:
- з інфарктом міокарда 2;
- з гострим порушенням мозкового кровообігу 6;
- з алкогольною інтоксикацією 3;
- госпіталізовано з травмами різного характеру 8.

У приймальному відділення надали медичну допомогу 116 хворим, у
в тому числі 56 дітям.

Також одну людину доставили в лікарню внаслідок нещасного випадку на виробництві. А ще доправили 5 хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру.

За цей час провели 7 освідчень на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння.

В акушерсько-гінекологічному відділенні відбулося 11 пологів, народилося 11 дітей. З них - 6 хлопчиків та 5 дівчаток. Шляхом оперативного втручання народилося 4 дітей.

За тиждень у лікарні провели 32 операції , з низ - 3 екстрені.

"А в поліклініці:
проведено 19 операцій,
надано медичну допомогу 34 особам з невиробничими та побутовими травмами
та 1 потерпілому з тілесними ушкодженнями кримінального характеру", - повідомили медики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медики, лікарня, порятунок, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
11 новонароджених та двоє з інфарктами: як минув тиждень у лікарні на Волині
Сьогодні, 13:00
Спів учасників «Голосу країни» довів до сліз MONATIKа. ВІДЕО
Сьогодні, 12:50
У Луцьку відбувся Чемпіонат України з ММА серед дітей та юнаків: як це було. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Брудний дірявий салон і водій-порушник: у Луцьку скаржаться на маршрутку №9а
Сьогодні, 12:20
Помер працівник волинського нацпарку: без батька лишилися 6 дітей
Сьогодні, 12:01
Схожі новини
За вихідні – 16 п'яних і 5 покусаних: невесела статистика від луцьких медиків За вихідні – 16 п'яних і 5 покусаних: невесела статистика від луцьких медиків
11 березень, 13:06
4 п'яних, 8 травмованих і 9 новонароджених: як минув тиждень у лікарні на Волині 4 п'яних, 8 травмованих і 9 новонароджених: як минув тиждень у лікарні на Волині
11 березень, 12:06
«Веселий» тиждень медиків Нововолинська: троє п'яних, 11 карапузів та один побитий «Веселий» тиждень медиків Нововолинська: троє п'яних, 11 карапузів та один побитий
28 січень, 12:18
За вихідні на слизьких вулицях Луцька травмувалися 60 людей За вихідні на слизьких вулицях Луцька травмувалися 60 людей
28 січень, 12:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17 березня на Волині: гортаючи календар
17 березень, 00:00
 1
11 новонароджених та двоє з інфарктами: як минув тиждень у лікарні на Волині
Сьогодні, 13:00
 0
Спів учасників «Голосу країни» довів до сліз MONATIKа. ВІДЕО
Сьогодні, 12:50
 0
У Луцьку відбувся Чемпіонат України з ММА серед дітей та юнаків: як це було. ФОТО
Сьогодні, 12:30
 0
Брудний дірявий салон і водій-порушник: у Луцьку скаржаться на маршрутку №9а
Сьогодні, 12:20
 0
Медіа
відео
1/8