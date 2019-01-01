11 новонароджених та двоє з інфарктами: як минув тиждень у лікарні на Волині
Сьогодні, 13:00
У приймальне відділення Нововолинської центральної міської лікарні з 11 по 17 березня звернулося 295 осіб (в тому числі 83 дитини).
Про це повідомили у медзакладі.
Так, за цей час госпіталізували всього 216 людей. В тому числі:
- з інфарктом міокарда 2;
- з гострим порушенням мозкового кровообігу 6;
- з алкогольною інтоксикацією 3;
- госпіталізовано з травмами різного характеру 8.
У приймальному відділення надали медичну допомогу 116 хворим, у
в тому числі 56 дітям.
Також одну людину доставили в лікарню внаслідок нещасного випадку на виробництві. А ще доправили 5 хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру.
За цей час провели 7 освідчень на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння.
В акушерсько-гінекологічному відділенні відбулося 11 пологів, народилося 11 дітей. З них - 6 хлопчиків та 5 дівчаток. Шляхом оперативного втручання народилося 4 дітей.
За тиждень у лікарні провели 32 операції , з низ - 3 екстрені.
"А в поліклініці:
проведено 19 операцій,
надано медичну допомогу 34 особам з невиробничими та побутовими травмами
та 1 потерпілому з тілесними ушкодженнями кримінального характеру", - повідомили медики.
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Про це повідомили у медзакладі.
Так, за цей час госпіталізували всього 216 людей. В тому числі:
- з інфарктом міокарда 2;
- з гострим порушенням мозкового кровообігу 6;
- з алкогольною інтоксикацією 3;
- госпіталізовано з травмами різного характеру 8.
У приймальному відділення надали медичну допомогу 116 хворим, у
в тому числі 56 дітям.
Також одну людину доставили в лікарню внаслідок нещасного випадку на виробництві. А ще доправили 5 хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру.
За цей час провели 7 освідчень на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння.
В акушерсько-гінекологічному відділенні відбулося 11 пологів, народилося 11 дітей. З них - 6 хлопчиків та 5 дівчаток. Шляхом оперативного втручання народилося 4 дітей.
За тиждень у лікарні провели 32 операції , з низ - 3 екстрені.
"А в поліклініці:
проведено 19 операцій,
надано медичну допомогу 34 особам з невиробничими та побутовими травмами
та 1 потерпілому з тілесними ушкодженнями кримінального характеру", - повідомили медики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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