Озброєний іграшковим пістолетом волинянин вкрав горілку, пиво і цигарки

У Ратнівському районі поліція викрила 48-річного волинянина у вчиненні розбою та грабежу.Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 187 та ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій та грабіж, - повідомили у прес-службі волинської поліції.У п’ятницю, 15 березня, підозрюваний зайшов до магазину в одному із сіл Ратнівського району та, погрожуючи пістолетом і ножем, заволодів касовим апаратом, пляшкою горілки та цигарками. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 8 тис. грн.. Після цього з іншого магазину зловмисник відкрито викрав пиво.Поліція оперативно встановила, що розбій та грабіж скоїв 48-річний житель Ратнівського району. Викрадені речі, ніж та пістолет, який виявився іграшковим, поліція вилучила. Окрім цього, у чоловіка вилучили муляж гранати РГД.Затриманому слідчі оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Максимальний термін покарання становить сім років позбавлення волі.