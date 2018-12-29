вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Озброєний іграшковим пістолетом волинянин вкрав горілку, пиво і цигарки

Озброєний іграшковим пістолетом волинянин вкрав горілку, пиво і цигарки
У Ратнівському районі поліція викрила 48-річного волинянина у вчиненні розбою та грабежу.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 187 та ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій та грабіж, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

У п’ятницю, 15 березня, підозрюваний зайшов до магазину в одному із сіл Ратнівського району та, погрожуючи пістолетом і ножем, заволодів касовим апаратом, пляшкою горілки та цигарками. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 8 тис. грн.. Після цього з іншого магазину зловмисник відкрито викрав пиво.

Поліція оперативно встановила, що розбій та грабіж скоїв 48-річний житель Ратнівського району. Викрадені речі, ніж та пістолет, який виявився іграшковим, поліція вилучила. Окрім цього, у чоловіка вилучили муляж гранати РГД.

Затриманому слідчі оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Максимальний термін покарання становить сім років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зброя, розбій, грабіж, кримінал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині вогонь знищив дачу
Сьогодні, 13:25
Готуйте парасолі: синоптики прогнозують дощі
Сьогодні, 13:24
Озброєний іграшковим пістолетом волинянин вкрав горілку, пиво і цигарки
Сьогодні, 13:14
11 новонароджених та двоє з інфарктами: як минув тиждень у лікарні на Волині
Сьогодні, 13:00
Спів учасників «Голосу країни» довів до сліз MONATIKа. ВІДЕО
Сьогодні, 12:50
Схожі новини
Гоп-стоп по-волинськи: лучанина побили у під'їзді, відібрали телефон і ключі від авто Гоп-стоп по-волинськи: лучанина побили у під'їзді, відібрали телефон і ключі від авто
29 грудень, 2018, 12:03
У Луцьку біля вокзалу пограбували чоловіка У Луцьку біля вокзалу пограбували чоловіка
26 лютий, 10:38
У Луцьку «на гарячому» спіймали грабіжника з наркотиками У Луцьку «на гарячому» спіймали грабіжника з наркотиками
31 січень, 10:00
Справу «воютинських розбійників» передали до суду Справу «воютинських розбійників» передали до суду
11 січень, 17:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17 березня на Волині: гортаючи календар
17 березень, 00:00
 1
У волинському місті з фури під час руху злетіла залізна вагонетка. ФОТО
Сьогодні, 14:21
 0
Ще одна волинська громада офіційно перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 14:20
 0
У Рівному жінка зарізала новонароджену доньку: деталі трагедії
Сьогодні, 13:58
 0
Квіти і бджоли: волинський фотограф поділився весняними знімками
Сьогодні, 13:53
 0
Медіа
відео
1/8