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На Волині вогонь знищив дачу

На Волині вогонь знищив дачу
У Ковелі горів дачний будиночок.

Про це пише КовельPost.

Про чергову пожежу на садівничому масиві у Ковелі доповів 18 березня на оперативній нараді начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський.

14 березня о шостій годині ранку сталося займання у дерев'яному будинку на дачному масиві "Білий налив".

Вогонь знищив покрівлю, дерев'яні вікна та вхідні двері, господарський інвентар, пошкоджено стіни споруди.

Причиною пожежі рятувальники назвали коротке замикання електромережі.

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Теги: пожежа, Волинь
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