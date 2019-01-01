На Волині вогонь знищив дачу





Про це пише



Про чергову пожежу на садівничому масиві у Ковелі доповів 18 березня на оперативній нараді начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський.



14 березня о шостій годині ранку сталося займання у дерев'яному будинку на дачному масиві "Білий налив".



Вогонь знищив покрівлю, дерев'яні вікна та вхідні двері, господарський інвентар, пошкоджено стіни споруди.



Причиною пожежі рятувальники назвали коротке замикання електромережі.

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