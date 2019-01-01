На Волині вогонь знищив дачу
Сьогодні, 13:25
У Ковелі горів дачний будиночок.
Про це пише КовельPost.
Про чергову пожежу на садівничому масиві у Ковелі доповів 18 березня на оперативній нараді начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський.
14 березня о шостій годині ранку сталося займання у дерев'яному будинку на дачному масиві "Білий налив".
Вогонь знищив покрівлю, дерев'яні вікна та вхідні двері, господарський інвентар, пошкоджено стіни споруди.
Причиною пожежі рятувальники назвали коротке замикання електромережі.
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Про це пише КовельPost.
Про чергову пожежу на садівничому масиві у Ковелі доповів 18 березня на оперативній нараді начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський.
14 березня о шостій годині ранку сталося займання у дерев'яному будинку на дачному масиві "Білий налив".
Вогонь знищив покрівлю, дерев'яні вікна та вхідні двері, господарський інвентар, пошкоджено стіни споруди.
Причиною пожежі рятувальники назвали коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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