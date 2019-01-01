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Квіти і бджоли: волинський фотограф поділився весняними знімками

Квіти і бджоли: волинський фотограф поділився весняними знімками
У мережі з'явилися весняні світлини краєвидів від волинського фотомайстра.

Знімки у Facebook опублікував луцький фотограф Віктор Чухрай.

"Фото дня. Зацвіла вже мати-й-мачуха, вилетіли бджілки. Цвіте верба і може від того дивосвіту все це поселилось у наших вишивках і орнаментах..." - пише він.

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Квіти і бджоли: волинський фотограф поділився весняними знімками
Квіти і бджоли: волинський фотограф поділився весняними знімками
Квіти і бджоли: волинський фотограф поділився весняними знімками
Квіти і бджоли: волинський фотограф поділився весняними знімками
Квіти і бджоли: волинський фотограф поділився весняними знімками
Квіти і бджоли: волинський фотограф поділився весняними знімками

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Теги: фото, Віктор Чухрай
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