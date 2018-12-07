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У Рівному жінка зарізала новонароджену доньку: деталі трагедії

У Рівному жінка зарізала новонароджену доньку: деталі трагедії
21-річну Анна, яка учора зарізала свою одномісячну доньку Діану, поліція помістила до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом умисного вбивства малолітньої дитини слідчі розпочали досудове розслідування, - інформує ГУНП у Рівненській області.

Жінка, уродженка Запоріжжя, приїхала у Рівне здобувати вищу освіту. Закінчивши НУВГП,залишилася жити у квартирі 26-річного співмешканця та його матері. Жінка завагітніла, однак у листопаді торік захворіла. Рівненські лікарі діагностували у неї гострий герпетичний менінгоенцефаліт. За наслідками хвороби, у вагітної виникли психічні розлади, отож вона проходила відповідне лікування.

Уже в січні цьогоріч у 21-річної жінки стався рецидив. Народивши в Івано-Франківську 15 лютого дівчинку, породілля там же і проходила лікування у психоневрологічній лікарні, звідки була виписана третього березня.

Увечері, 17 березня, 26-річний чоловік вийшов із квартири, щоб винести сміття та набрати з підвалу картоплі. Коли повернувся, виявив свою дитину мертвою і одразу викликав «швидку». На жаль, медики лише констатували смерть немовляти, яка настала внаслідок ножового поранення шиї, що нанесла 21-річна мати.

Поліцейським жінка не могла адекватно пояснити, що сталося і чому так вчинила, та не змогла навіть пригадати, що робила упродовж дня.

Вирішується питання про повідомлення жінці про підозру та обрання запобіжного заходу. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії, зокрема і щодо призначення психіатричної експертизи підозрюваній, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.


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Теги: поліція, Рівне, зарізала, немовля
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