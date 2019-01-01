вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ще одна волинська громада офіційно перейшла до ПЦУ

Ще одна волинська громада офіційно перейшла до ПЦУ
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл видав розпорядження про прийняття релігійної громади села Боровичі Маневицького району у клір Волинської єпархії Православної церкви України.

Розпорядження отримали 18 березня повідомляє власкор «ВолиньUA».

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл видав розпорядження ініціативній групі та подарував ікону Волинської Пресвятої Богородиці.

Цей день є знаковим для громади села Боровичі, адже виявили бажання перейти із Московського патріархату до Православної церкви України 90% жителів.

Натомість священик МП отець Петро поки що ухиляється від приєднання до ПЦУ.

Нагадаємо, що 8 березня, у п'ятницю, громада села Боровичі на Маневиччині проголосувала за приєднання до Православної Церкви України.

Ще одна волинська громада офіційно перейшла до ПЦУ
Ще одна волинська громада офіційно перейшла до ПЦУ
Ще одна волинська громада офіційно перейшла до ПЦУ
Ще одна волинська громада офіційно перейшла до ПЦУ
Ще одна волинська громада офіційно перейшла до ПЦУ
Ще одна волинська громада офіційно перейшла до ПЦУ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Боровичі, МП, ПЦУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському місті з фури під час руху злетіла залізна вагонетка. ФОТО
Сьогодні, 14:21
Ще одна волинська громада офіційно перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 14:20
У Рівному жінка зарізала новонароджену доньку: деталі трагедії
Сьогодні, 13:58
Квіти і бджоли: волинський фотограф поділився весняними знімками
Сьогодні, 13:53
На Волині «на гарячому» спіймали палія трави
Сьогодні, 13:36
Схожі новини
У громаді на Волині священик передумав переходити до ПЦУ за парафіянами У громаді на Волині священик передумав переходити до ПЦУ за парафіянами
13 березень, 02:41
На Волині громада переходить до ПЦУ без священика На Волині громада переходить до ПЦУ без священика
08 березень, 19:29
Громади двох сіл на Волині заявили про вихід з Московського патріархату Громади двох сіл на Волині заявили про вихід з Московського патріархату
25 лютий, 08:26
Ще 3 волинські громади виходять з Московського патріархату Ще 3 волинські громади виходять з Московського патріархату
25 лютий, 03:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17 березня на Волині: гортаючи календар
17 березень, 00:00
 1
У волинському місті з фури під час руху злетіла залізна вагонетка. ФОТО
Сьогодні, 14:21
 0
Ще одна волинська громада офіційно перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 14:20
 0
У Рівному жінка зарізала новонароджену доньку: деталі трагедії
Сьогодні, 13:58
 0
Квіти і бджоли: волинський фотограф поділився весняними знімками
Сьогодні, 13:53
 0
Медіа
відео
1/8