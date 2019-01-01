Ще одна волинська громада офіційно перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 14:20
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл видав розпорядження про прийняття релігійної громади села Боровичі Маневицького району у клір Волинської єпархії Православної церкви України.
Розпорядження отримали 18 березня повідомляє власкор «ВолиньUA».
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл видав розпорядження ініціативній групі та подарував ікону Волинської Пресвятої Богородиці.
Цей день є знаковим для громади села Боровичі, адже виявили бажання перейти із Московського патріархату до Православної церкви України 90% жителів.
Натомість священик МП отець Петро поки що ухиляється від приєднання до ПЦУ.
Нагадаємо, що 8 березня, у п'ятницю, громада села Боровичі на Маневиччині проголосувала за приєднання до Православної Церкви України.
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Розпорядження отримали 18 березня повідомляє власкор «ВолиньUA».
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл видав розпорядження ініціативній групі та подарував ікону Волинської Пресвятої Богородиці.
Цей день є знаковим для громади села Боровичі, адже виявили бажання перейти із Московського патріархату до Православної церкви України 90% жителів.
Натомість священик МП отець Петро поки що ухиляється від приєднання до ПЦУ.
Нагадаємо, що 8 березня, у п'ятницю, громада села Боровичі на Маневиччині проголосувала за приєднання до Православної Церкви України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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