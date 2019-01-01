Ще одна волинська громада офіційно перейшла до ПЦУ

Михаїл видав розпорядження про прийняття релігійної громади села Боровичі Маневицького району у клір Волинської єпархії Православної церкви України.



Розпорядження отримали 18 березня повідомляє власкор



Митрополит Луцький і Волинський Михаїл видав розпорядження ініціативній групі та подарував ікону Волинської Пресвятої Богородиці.



Цей день є знаковим для громади села Боровичі, адже виявили бажання перейти із Московського патріархату до Православної церкви України 90% жителів.



Натомість священик МП отець Петро поки що ухиляється від приєднання до ПЦУ.



Нагадаємо, що 8 березня, у п'ятницю, громада села Боровичі на Маневиччині проголосувала за приєднання до Православної Церкви України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький і Волинськийвидав розпорядження про прийняття релігійної громади села Боровичі Маневицького району у клір Волинської єпархії Православної церкви України.Розпорядження отримали 18 березня повідомляє власкор «ВолиньUA» Митрополит Луцький і Волинський Михаїл видав розпорядження ініціативній групі та подарував ікону Волинської Пресвятої Богородиці.Цей день є знаковим для громади села Боровичі, адже виявили бажання перейти із Московського патріархату до Православної церкви України 90% жителів.Натомість священик МП отець Петро поки що ухиляється від приєднання до ПЦУ.Нагадаємо, що 8 березня, у п'ятницю, громада села Боровичі на Маневиччині проголосувала за приєднання до Православної Церкви України.

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