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У Луцьку розкажуть про відомих жінок, які жили тут майже 600 років тому

У Луцьку розкажуть про відомих жінок, які жили тут майже 600 років тому
Лучан кличуть на безкоштовну екскурсію «Чи є в Луцьку білоголова»: луцьке жіноцтво крізь призму міської історії».

"Комунальне підприємство «Центр туристичної інформації та послуг» у рамках просвітницького проекту «1429: З'їзд європейських монархів у Луцьку» запрошує на чергову історичну мандрівку Луцьком. Цього разу говоритимемо про жіноцтво. Розповімо цікаві речі про значимих дівчат і жінок для Луцька", - повідомили організатори.

"Що повʼязувало відомих українок з нашим містом? Хто тут кохав і створював сімʼї, а кому Лучеськ дарував натхнення й наснагу творити? Про усе це почуєте, завітавши на екскурсію «Чи є в Луцьку білоглова: луцьке жіноцтво крізь призму міської історії»", - йдеться у повідомленні.

Захід відбудеться у п’ятницю, 29 березня. Проведе екскурсію Оксана Штанько.

Початок о 15. 00 від Центру туристичної інформації та послуг (вул. Сенаторки Левчанівської, 2).

Довідково:

В 2019 році в рамках відзначення 590-річниці З’їзду європейських монархів започатковано просвітницький проект публічних лекцій, екскурсій, виставок, квестів «1429: З’їзд європейських монархів у Луцьку». Упродовж року в лучан і гостей міста буде унікальна можливість дізнатись, для чого був організований З’їзд, чому він відбувся саме у Луцьку, про видатних особистостей того періоду, тогочасне суспільство, політику, релігію, культуру, музику, живопис, моду та кухню, тощо.

У Луцьку розкажуть про відомих жінок, які жили тут майже 600 років тому

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Теги: екскурсія, Луцьк, історія, анонс
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