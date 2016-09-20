У Луцьку розкажуть про відомих жінок, які жили тут майже 600 років тому

Лучан кличуть на безкоштовну екскурсію «Чи є в Луцьку білоголова»: луцьке жіноцтво крізь призму міської історії»."Комунальне підприємство «Центр туристичної інформації та послуг» у рамках просвітницького проекту «1429: З'їзд європейських монархів у Луцьку» запрошує на чергову історичну мандрівку Луцьком. Цього разу говоритимемо про жіноцтво. Розповімо цікаві речі про значимих дівчат і жінок для Луцька", - повідомили організатори."Що повʼязувало відомих українок з нашим містом? Хто тут кохав і створював сімʼї, а кому Лучеськ дарував натхнення й наснагу творити? Про усе це почуєте, завітавши на екскурсію «Чи є в Луцьку білоглова: луцьке жіноцтво крізь призму міської історії»", - йдеться у повідомленні.Захід відбудеться у п’ятницю, 29 березня. Проведе екскурсіюПочаток о 15. 00 від Центру туристичної інформації та послуг (вул. Сенаторки Левчанівської, 2).