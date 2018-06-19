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Знесений буревієм дах волинської школи почали ремонтувати. ВІДЕО

Знесений буревієм дах волинської школи почали ремонтувати. ВІДЕО
На Волині відновлюють дах у Жидичинському ліцеї. Покрівлю знесло під час негоди, яка днями вирувала в області.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Зруйнований поривами вітру дах у Жидичинському ліцеї продовжують відновлювати, - розповів директор освітнього закладу Богдан Мозолюк.

Він каже: загрози для життя дітей немає, навчання буде відновлено.

Нагадаємо, в опорному закладі загальної середньої освіти "Жидичинський ліцей Жидичинської сільської ради Ківерцівського району" під час буревію зірвало дах.

Як розповів тоді Інформаційному агентству ВолиньPost директор навчального закладу Богдан Мозолюк, непередбачувана ситуація відбулася вранці 11-го березня.

Дах нещодавно відремонтували та ще не встигли здати в експлуатацію. Під час події ніхто не постраждав.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: негода, ремонт, Волинь
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