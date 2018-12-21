В Україну не пустили заражені цитрусові з Польщі





Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів запобігла ввезенню на територію України партії заражених мандаринів з Польщі загальною вагою 1,7 тонни, - пише



Як повідомила прес-служба відомства, вантаж був заражений середземноморською плодовою мухою.



Згідно з повідомленням, фахівці Держпродспоживслужби виявили та затримали заражену партію цитрусових при проведенні фітосанітарного контролю у відділі митного оформлення "південний" в Київській області.



З метою недопущення подібних випадків відомство направило в Польщу ноти про невідповідність вантажів фітосанітарним вимогам України.

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