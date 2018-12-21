В Україну не пустили заражені цитрусові з Польщі
Сьогодні, 15:01
Цитрусові були заражені середземноморською плодовою мухою.
Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів запобігла ввезенню на територію України партії заражених мандаринів з Польщі загальною вагою 1,7 тонни, - пише Уніан.
Як повідомила прес-служба відомства, вантаж був заражений середземноморською плодовою мухою.
Згідно з повідомленням, фахівці Держпродспоживслужби виявили та затримали заражену партію цитрусових при проведенні фітосанітарного контролю у відділі митного оформлення "південний" в Київській області.
З метою недопущення подібних випадків відомство направило в Польщу ноти про невідповідність вантажів фітосанітарним вимогам України.
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Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів запобігла ввезенню на територію України партії заражених мандаринів з Польщі загальною вагою 1,7 тонни, - пише Уніан.
Як повідомила прес-служба відомства, вантаж був заражений середземноморською плодовою мухою.
Згідно з повідомленням, фахівці Держпродспоживслужби виявили та затримали заражену партію цитрусових при проведенні фітосанітарного контролю у відділі митного оформлення "південний" в Київській області.
З метою недопущення подібних випадків відомство направило в Польщу ноти про невідповідність вантажів фітосанітарним вимогам України.
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