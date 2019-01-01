У Луцьку в новобудові продають приміщення для офісу. ФОТО*





Будівельна компанія «Інвестор» пропонує підприємцям вдале вирішення проблеми – придбати комерційне приміщення у житловому комплексі «Супернова», - інформує



Їх є декілька. Одне – з ремонтом, інші – без. Кожен має площу 144 м².



Розташований ЖК у районі вулиць Львівської та Потебні. Це недалеко від центру, адже автівкою туди можна заїхати за 10 хвилин.



Водночас на цій території тихо. А ще гарно, бо поруч розташований ботанічний сад і тече річка Стир. Словом, усе сприятиме продуктивній роботі.



Як можна використати приміщення?



Завдяки великій площі приміщення можна використовувати не тільки для офісу.



Тут можна облаштувати творчу студію чи майстерню. Або ж розмістити магазин, салон краси, банк, медичний заклад, аптеку тощо.



За потреби простір можна поділити на частини.



У житловому комплексі «Супернова» буде 752 квартири. А це орієнтовно більше двох тисяч мешканців – потенційних клієнтів, яким можна запропонувати свої товари чи послуги.



Скільки коштують комерційні приміщення у ЖК «Супернова»?



Приміщення з ремонтом коштує 16 000 грн. / м².



Вартість приміщень без ремонту становить 12 500 грн. / м².



Куди звертатись, щоб придбати приміщення?



Телефони:



096 030 20 10

095 030 20 10



Адреса відділів продажу в Луцьку:



вул. Цегельна, 28



вул. Коперника, 13 в



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