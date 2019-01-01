У Луцьку в новобудові продають приміщення для офісу. ФОТО*
Сьогодні, 15:20
Знайти в Луцьку чудове приміщення для власного бізнесу – справа непроста. А якщо потрібно, щоб воно було близько до центру міста, тим паче.
Будівельна компанія «Інвестор» пропонує підприємцям вдале вирішення проблеми – придбати комерційне приміщення у житловому комплексі «Супернова», - інформує Перший.
Їх є декілька. Одне – з ремонтом, інші – без. Кожен має площу 144 м².
Розташований ЖК у районі вулиць Львівської та Потебні. Це недалеко від центру, адже автівкою туди можна заїхати за 10 хвилин.
Водночас на цій території тихо. А ще гарно, бо поруч розташований ботанічний сад і тече річка Стир. Словом, усе сприятиме продуктивній роботі.
Як можна використати приміщення?
Завдяки великій площі приміщення можна використовувати не тільки для офісу.
Тут можна облаштувати творчу студію чи майстерню. Або ж розмістити магазин, салон краси, банк, медичний заклад, аптеку тощо.
За потреби простір можна поділити на частини.
У житловому комплексі «Супернова» буде 752 квартири. А це орієнтовно більше двох тисяч мешканців – потенційних клієнтів, яким можна запропонувати свої товари чи послуги.
Скільки коштують комерційні приміщення у ЖК «Супернова»?
Приміщення з ремонтом коштує 16 000 грн. / м².
Вартість приміщень без ремонту становить 12 500 грн. / м².
Куди звертатись, щоб придбати приміщення?
Телефони:
096 030 20 10
095 030 20 10
Адреса відділів продажу в Луцьку:
вул. Цегельна, 28
вул. Коперника, 13 в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Будівельна компанія «Інвестор» пропонує підприємцям вдале вирішення проблеми – придбати комерційне приміщення у житловому комплексі «Супернова», - інформує Перший.
Їх є декілька. Одне – з ремонтом, інші – без. Кожен має площу 144 м².
Розташований ЖК у районі вулиць Львівської та Потебні. Це недалеко від центру, адже автівкою туди можна заїхати за 10 хвилин.
Водночас на цій території тихо. А ще гарно, бо поруч розташований ботанічний сад і тече річка Стир. Словом, усе сприятиме продуктивній роботі.
Як можна використати приміщення?
Завдяки великій площі приміщення можна використовувати не тільки для офісу.
Тут можна облаштувати творчу студію чи майстерню. Або ж розмістити магазин, салон краси, банк, медичний заклад, аптеку тощо.
За потреби простір можна поділити на частини.
У житловому комплексі «Супернова» буде 752 квартири. А це орієнтовно більше двох тисяч мешканців – потенційних клієнтів, яким можна запропонувати свої товари чи послуги.
Скільки коштують комерційні приміщення у ЖК «Супернова»?
Приміщення з ремонтом коштує 16 000 грн. / м².
Вартість приміщень без ремонту становить 12 500 грн. / м².
Куди звертатись, щоб придбати приміщення?
Телефони:
096 030 20 10
095 030 20 10
Адреса відділів продажу в Луцьку:
вул. Цегельна, 28
вул. Коперника, 13 в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У курортному районі на Волині розширять сміттєвий полігон
Сьогодні, 15:52
У Луцьку в новобудові продають приміщення для офісу. ФОТО*
Сьогодні, 15:20
В Україну не пустили заражені цитрусові з Польщі
Сьогодні, 15:01
Знесений буревієм дах волинської школи почали ремонтувати. ВІДЕО
Сьогодні, 14:46