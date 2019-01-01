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У Луцьку в новобудові продають приміщення для офісу. ФОТО*

У Луцьку в новобудові продають приміщення для офісу. ФОТО*
Знайти в Луцьку чудове приміщення для власного бізнесу – справа непроста. А якщо потрібно, щоб воно було близько до центру міста, тим паче.

Будівельна компанія «Інвестор» пропонує підприємцям вдале вирішення проблеми – придбати комерційне приміщення у житловому комплексі «Супернова», - інформує Перший.

Їх є декілька. Одне – з ремонтом, інші – без. Кожен має площу 144 м².

Розташований ЖК у районі вулиць Львівської та Потебні. Це недалеко від центру, адже автівкою туди можна заїхати за 10 хвилин.

Водночас на цій території тихо. А ще гарно, бо поруч розташований ботанічний сад і тече річка Стир. Словом, усе сприятиме продуктивній роботі.

Як можна використати приміщення?

Завдяки великій площі приміщення можна використовувати не тільки для офісу.

Тут можна облаштувати творчу студію чи майстерню. Або ж розмістити магазин, салон краси, банк, медичний заклад, аптеку тощо.

За потреби простір можна поділити на частини.

У житловому комплексі «Супернова» буде 752 квартири. А це орієнтовно більше двох тисяч мешканців – потенційних клієнтів, яким можна запропонувати свої товари чи послуги.
У Луцьку в новобудові продають приміщення для офісу. ФОТО*

Скільки коштують комерційні приміщення у ЖК «Супернова»?

Приміщення з ремонтом коштує 16 000 грн. / м².

Вартість приміщень без ремонту становить 12 500 грн. / м².
У Луцьку в новобудові продають приміщення для офісу. ФОТО*

Куди звертатись, щоб придбати приміщення?

Телефони:

096 030 20 10
095 030 20 10

Адреса відділів продажу в Луцьку:

вул. Цегельна, 28

вул. Коперника, 13 в

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

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Теги: Супернова, Інвестор
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