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Мешканці міста на Волині висадили 300 лип

Мешканці міста на Волині висадили 300 лип
У міському парку Каменя-Каширського висадили три сотні лип.

Небайдужі мешканці міста вже другий рік поспіль озеленюють паркову зону, - повідомляє Район. Камінь-Каширський.

Цьогоріч вони посадили 300 дерев. На жаль, охочих взяти участь в акції виявилося небагато.

"Її організатори Ігор Лагода, Юрій Дмитрук, Віктор Тадай з внуком Назарчиком дякують тим, хто долучився до справи", - йдеться у публікації.

Мешканці міста на Волині висадили 300 лип
Мешканці міста на Волині висадили 300 лип
Мешканці міста на Волині висадили 300 лип
Мешканці міста на Волині висадили 300 лип
Мешканці міста на Волині висадили 300 лип
Мешканці міста на Волині висадили 300 лип
Мешканці міста на Волині висадили 300 лип

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Теги: дерева, парк, озеленення, благоустрій
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