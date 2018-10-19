Мешканці міста на Волині висадили 300 лип
Сьогодні, 19:43
У міському парку Каменя-Каширського висадили три сотні лип.
Небайдужі мешканці міста вже другий рік поспіль озеленюють паркову зону, - повідомляє Район. Камінь-Каширський.
Цьогоріч вони посадили 300 дерев. На жаль, охочих взяти участь в акції виявилося небагато.
"Її організатори Ігор Лагода, Юрій Дмитрук, Віктор Тадай з внуком Назарчиком дякують тим, хто долучився до справи", - йдеться у публікації.
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Небайдужі мешканці міста вже другий рік поспіль озеленюють паркову зону, - повідомляє Район. Камінь-Каширський.
Цьогоріч вони посадили 300 дерев. На жаль, охочих взяти участь в акції виявилося небагато.
"Її організатори Ігор Лагода, Юрій Дмитрук, Віктор Тадай з внуком Назарчиком дякують тим, хто долучився до справи", - йдеться у публікації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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