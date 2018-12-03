У Бельгії хочуть влаштувати презентацію Волинської області
Сьогодні, 16:13
Голова облдержадміністрації зустрівся із Почесним консулом його величності короля Бельгії у Львові.
Про це інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації.
Організувати презентацію Волинської області на території Бельгії запропонував Почесний консул його величності короля Бельгії у м.Львові Ярослав Гарцула під час зустрічі з головою облдержадміністрації Олександром Савченком, що відбулася 18 березня.
Як зазначив Ярослав Грацула, на сьогодні є три бельгійські компанії, які працюють на ринку Волинської області. Та, зробивши аналіз за матеріалами МЗС Бельгії, нині є близько двох з половиною тисяч представників бізнесу, які хочуть працювати з українськими компаніями.
Відтак, на його думку, аби налагодити співпрацю, необхідно організувати відповідну зустріч.
"Хочу запропонувати організувати презентацію Волинської області на території Бельгії. Посольство завжди дуже активно допомагає у таких справах. Думаю, що багато компаній зацікавилося би. Зі своєї сторони можу організувати бізнесменів, які зверталися з цим до мене. Такі зустрічі допомогли би сприяти інвестиціям у вашу область. Це допоможе пришвидшити двосторонній процес співпраці", - сказав Ярослав Грацула.
Своєю чергою, голова облдержадміністрації Олександр Савченко подякував за допомогу в організації промоції Волинської області та розповів, що відповідну роботу в області теж проводять. Зокрема, під час міжнародних інвестиційних форумів. Так, під час останнього, що відбувся у вересні минулого року, презентували оновлений інвестиційний паспорт, де вже врахували пропозиції ОТГ та наявність вільних земельних ділянок. До слова, проведення подібного форуму планують і цьогоріч.
"Савченко в області вручив напрацьовані матеріали Почесному консулу його величності короля Бельгії у м. Львові та запевнив, що розглянуть подальші дії з метою залучення бельгійського інвестора на території області.
Адже Волинь має потужний агропромисловий сегмент, а також єдиною областю, яка зберігає та відновлює ліси", - йдеться у повідомленні.
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Про це інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації.
Організувати презентацію Волинської області на території Бельгії запропонував Почесний консул його величності короля Бельгії у м.Львові Ярослав Гарцула під час зустрічі з головою облдержадміністрації Олександром Савченком, що відбулася 18 березня.
Як зазначив Ярослав Грацула, на сьогодні є три бельгійські компанії, які працюють на ринку Волинської області. Та, зробивши аналіз за матеріалами МЗС Бельгії, нині є близько двох з половиною тисяч представників бізнесу, які хочуть працювати з українськими компаніями.
Відтак, на його думку, аби налагодити співпрацю, необхідно організувати відповідну зустріч.
"Хочу запропонувати організувати презентацію Волинської області на території Бельгії. Посольство завжди дуже активно допомагає у таких справах. Думаю, що багато компаній зацікавилося би. Зі своєї сторони можу організувати бізнесменів, які зверталися з цим до мене. Такі зустрічі допомогли би сприяти інвестиціям у вашу область. Це допоможе пришвидшити двосторонній процес співпраці", - сказав Ярослав Грацула.
Своєю чергою, голова облдержадміністрації Олександр Савченко подякував за допомогу в організації промоції Волинської області та розповів, що відповідну роботу в області теж проводять. Зокрема, під час міжнародних інвестиційних форумів. Так, під час останнього, що відбувся у вересні минулого року, презентували оновлений інвестиційний паспорт, де вже врахували пропозиції ОТГ та наявність вільних земельних ділянок. До слова, проведення подібного форуму планують і цьогоріч.
"Савченко в області вручив напрацьовані матеріали Почесному консулу його величності короля Бельгії у м. Львові та запевнив, що розглянуть подальші дії з метою залучення бельгійського інвестора на території області.
Адже Волинь має потужний агропромисловий сегмент, а також єдиною областю, яка зберігає та відновлює ліси", - йдеться у повідомленні.
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