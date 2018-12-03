У Бельгії хочуть влаштувати презентацію Волинської області

Голова облдержадміністрації зустрівся із Почесним консулом його величності короля Бельгії у Львові.Про це інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації.Організувати презентацію Волинської області на території Бельгії запропонував Почесний консул його величності короля Бельгії у м.Львовіпід час зустрічі з головою облдержадміністрації, що відбулася 18 березня.Як зазначив Ярослав Грацула, на сьогодні є три бельгійські компанії, які працюють на ринку Волинської області. Та, зробивши аналіз за матеріалами МЗС Бельгії, нині є близько двох з половиною тисяч представників бізнесу, які хочуть працювати з українськими компаніями.Відтак, на його думку, аби налагодити співпрацю, необхідно організувати відповідну зустріч."Хочу запропонувати організувати презентацію Волинської області на території Бельгії. Посольство завжди дуже активно допомагає у таких справах. Думаю, що багато компаній зацікавилося би. Зі своєї сторони можу організувати бізнесменів, які зверталися з цим до мене. Такі зустрічі допомогли би сприяти інвестиціям у вашу область. Це допоможе пришвидшити двосторонній процес співпраці", - сказав Ярослав Грацула.Своєю чергою, голова облдержадміністрації Олександр Савченко подякував за допомогу в організації промоції Волинської області та розповів, що відповідну роботу в області теж проводять. Зокрема, під час міжнародних інвестиційних форумів. Так, під час останнього, що відбувся у вересні минулого року, презентували оновлений інвестиційний паспорт, де вже врахували пропозиції ОТГ та наявність вільних земельних ділянок. До слова, проведення подібного форуму планують і цьогоріч."Савченко в області вручив напрацьовані матеріали Почесному консулу його величності короля Бельгії у м. Львові та запевнив, що розглянуть подальші дії з метою залучення бельгійського інвестора на території області.Адже Волинь має потужний агропромисловий сегмент, а також єдиною областю, яка зберігає та відновлює ліси", - йдеться у повідомленні.