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У Бельгії хочуть влаштувати презентацію Волинської області

У Бельгії хочуть влаштувати презентацію Волинської області
Голова облдержадміністрації зустрівся із Почесним консулом його величності короля Бельгії у Львові.

Про це інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації.

Організувати презентацію Волинської області на території Бельгії запропонував Почесний консул його величності короля Бельгії у м.Львові Ярослав Гарцула під час зустрічі з головою облдержадміністрації Олександром Савченком, що відбулася 18 березня.

Як зазначив Ярослав Грацула, на сьогодні є три бельгійські компанії, які працюють на ринку Волинської області. Та, зробивши аналіз за матеріалами МЗС Бельгії, нині є близько двох з половиною тисяч представників бізнесу, які хочуть працювати з українськими компаніями.

Відтак, на його думку, аби налагодити співпрацю, необхідно організувати відповідну зустріч.

"Хочу запропонувати організувати презентацію Волинської області на території Бельгії. Посольство завжди дуже активно допомагає у таких справах. Думаю, що багато компаній зацікавилося би. Зі своєї сторони можу організувати бізнесменів, які зверталися з цим до мене. Такі зустрічі допомогли би сприяти інвестиціям у вашу область. Це допоможе пришвидшити двосторонній процес співпраці", - сказав Ярослав Грацула.

Своєю чергою, голова облдержадміністрації Олександр Савченко подякував за допомогу в організації промоції Волинської області та розповів, що відповідну роботу в області теж проводять. Зокрема, під час міжнародних інвестиційних форумів. Так, під час останнього, що відбувся у вересні минулого року, презентували оновлений інвестиційний паспорт, де вже врахували пропозиції ОТГ та наявність вільних земельних ділянок. До слова, проведення подібного форуму планують і цьогоріч.

"Савченко в області вручив напрацьовані матеріали Почесному консулу його величності короля Бельгії у м. Львові та запевнив, що розглянуть подальші дії з метою залучення бельгійського інвестора на території області.

Адже Волинь має потужний агропромисловий сегмент, а також єдиною областю, яка зберігає та відновлює ліси", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Волинь, промоція, туризм
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