Показали, яким буде пам’ятник загиблим Героям АТО в Іваничах
Сьогодні, 16:15
У Іваничівській РДА показали, як буде виглядати пам’ятник загиблим Героям АТО та під час Революції Гідності.
Підготовчі роботи з встановлення пам’ятного знаку Героям Майдану і учасникам АТО в селищі Іваничі почалися 11-го жовтня 2018-го року, - пише Буг.
До втілення задуму залучили заслуженого архітектора України Івана Жовнича та заслуженого художника України Романа Вільгушинського.
Нагадаємо, що загальна вартість проекту становить близько 800 тисяч гривень.
У районному бюджеті на встановлення пам’ятника виділили 539,8 тисяч гривень, ще частину коштів використали із субвенції, яка надійшла з держбюджету на соціально-економічний розвиток району, і з бюджетів територіальних громад Іваничівщини.
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Підготовчі роботи з встановлення пам’ятного знаку Героям Майдану і учасникам АТО в селищі Іваничі почалися 11-го жовтня 2018-го року, - пише Буг.
До втілення задуму залучили заслуженого архітектора України Івана Жовнича та заслуженого художника України Романа Вільгушинського.
Нагадаємо, що загальна вартість проекту становить близько 800 тисяч гривень.
У районному бюджеті на встановлення пам’ятника виділили 539,8 тисяч гривень, ще частину коштів використали із субвенції, яка надійшла з держбюджету на соціально-економічний розвиток району, і з бюджетів територіальних громад Іваничівщини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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