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Показали, яким буде пам’ятник загиблим Героям АТО в Іваничах

Показали, яким буде пам’ятник загиблим Героям АТО в Іваничах
У Іваничівській РДА показали, як буде виглядати пам’ятник загиблим Героям АТО та під час Революції Гідності.

Підготовчі роботи з встановлення пам’ятного знаку Героям Майдану і учасникам АТО в селищі Іваничі почалися 11-го жовтня 2018-го року, - пише Буг.

До втілення задуму залучили заслуженого архітектора України Івана Жовнича та заслуженого художника України Романа Вільгушинського.

Нагадаємо, що загальна вартість проекту становить близько 800 тисяч гривень.

У районному бюджеті на встановлення пам’ятника виділили 539,8 тисяч гривень, ще частину коштів використали із субвенції, яка надійшла з держбюджету на соціально-економічний розвиток району, і з бюджетів територіальних громад Іваничівщини.
Показали, яким буде пам’ятник загиблим Героям АТО в Іваничах
Показали, яким буде пам’ятник загиблим Героям АТО в Іваничах


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Теги: Іваничі, пам’ятник, АТО
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