Показали, яким буде пам’ятник загиблим Героям АТО в Іваничах





Підготовчі роботи з встановлення пам’ятного знаку Героям Майдану і учасникам АТО в селищі Іваничі почалися 11-го жовтня 2018-го року, - пише



До втілення задуму залучили заслуженого архітектора України Івана Жовнича та заслуженого художника України Романа Вільгушинського.



Нагадаємо, що загальна вартість проекту становить близько 800 тисяч гривень.



У районному бюджеті на встановлення пам’ятника виділили 539,8 тисяч гривень, ще частину коштів використали із субвенції, яка надійшла з держбюджету на соціально-економічний розвиток району, і з бюджетів територіальних громад Іваничівщини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Іваничівській РДА показали, як буде виглядати пам’ятник загиблим Героям АТО та під час Революції Гідності.Підготовчі роботи з встановлення пам’ятного знаку Героям Майдану і учасникам АТО в селищі Іваничі почалися 11-го жовтня 2018-го року, - пише Буг До втілення задуму залучили заслуженого архітектора Українита заслуженого художника УкраїниНагадаємо, що загальна вартість проекту становить близько 800 тисяч гривень.У районному бюджеті на встановлення пам’ятника виділили 539,8 тисяч гривень, ще частину коштів використали із субвенції, яка надійшла з держбюджету на соціально-економічний розвиток району, і з бюджетів територіальних громад Іваничівщини.

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