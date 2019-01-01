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Волинські лікарі провели надскладну операцію з видалення тромбу. ФОТО

Волинські лікарі провели надскладну операцію з видалення тромбу. ФОТО
У Ковелі хірурги видалили тромб та відновити кровотік кишківника пацієнта.

Про це повідомили у Ковельському МТМО.

"Бригадою наших ендоваскулярних хірургів проведено надскладну операцію з приводу гострого тромбозу верхньої брижової артерії. Під контролем ангіографа здійснено тромбоекстракцію (видалили тромп) та відновили кровотік кишківника (провели балонну ангіопластику та стентування верхньої брижової артерії)", - йдеться у повідомленні.

Довідково:

Тромбоз мезентеріальних судин, зокрема і верхньої брижової артерії – одна з найскладніших проблем серед ургентних захворювань органів черевної порожнини. Навіть у високоспеціалізованих клініках летальність при цій патології сягає 75—96%.

Волинські лікарі провели надскладну операцію з видалення тромбу. ФОТО
Волинські лікарі провели надскладну операцію з видалення тромбу. ФОТО
Волинські лікарі провели надскладну операцію з видалення тромбу. ФОТО

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Теги: медики, лікарня, порятунок, Волинь
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