Волинські лікарі провели надскладну операцію з видалення тромбу. ФОТО





Про це повідомили у Ковельському МТМО.



"Бригадою наших ендоваскулярних хірургів проведено надскладну операцію з приводу гострого тромбозу верхньої брижової артерії. Під контролем ангіографа здійснено тромбоекстракцію (видалили тромп) та відновили кровотік кишківника (провели балонну ангіопластику та стентування верхньої брижової артерії)", - йдеться у повідомленні.



Довідково:



Тромбоз мезентеріальних судин, зокрема і верхньої брижової артерії – одна з найскладніших проблем серед ургентних захворювань органів черевної порожнини. Навіть у високоспеціалізованих клініках летальність при цій патології сягає 75—96%.





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