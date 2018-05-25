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У «Промені» до дня клієнта в кінотеатрі даруватимуть попкорн*

У «Промені» до дня клієнта в кінотеатрі даруватимуть попкорн*
Вже завтра, 19 березня, кінотеатр Multiplex, що розташований у РЦ «Промінь» святкуватиме день клієнта.

Усім відвідувачам кінотеатру, які купуватимуть квитки безпосередньо на касі: даруватимуть солодку приємність та змогу взяти участь в лотереї з цінними подарунками (попкорн, дорожні подушки, пляшечки, сертифікати, антистреси та наклейки) та побажаннями.

А тим, хто купить у цей день квиток онлайн: отримає гарантовану смс з промо-кодом на безкоштовний попкорн або квитки в кіно.

Переглянути розклад сеансів та наявність квитків можна за посиланням: http://promin.lutsk.ua/films

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Теги: «Промінь», день клієнта, акції
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