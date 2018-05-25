У «Промені» до дня клієнта в кінотеатрі даруватимуть попкорн*
Сьогодні, 16:38
Вже завтра, 19 березня, кінотеатр Multiplex, що розташований у РЦ «Промінь» святкуватиме день клієнта.
Усім відвідувачам кінотеатру, які купуватимуть квитки безпосередньо на касі: даруватимуть солодку приємність та змогу взяти участь в лотереї з цінними подарунками (попкорн, дорожні подушки, пляшечки, сертифікати, антистреси та наклейки) та побажаннями.
А тим, хто купить у цей день квиток онлайн: отримає гарантовану смс з промо-кодом на безкоштовний попкорн або квитки в кіно.
Переглянути розклад сеансів та наявність квитків можна за посиланням: http://promin.lutsk.ua/films
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Усім відвідувачам кінотеатру, які купуватимуть квитки безпосередньо на касі: даруватимуть солодку приємність та змогу взяти участь в лотереї з цінними подарунками (попкорн, дорожні подушки, пляшечки, сертифікати, антистреси та наклейки) та побажаннями.
А тим, хто купить у цей день квиток онлайн: отримає гарантовану смс з промо-кодом на безкоштовний попкорн або квитки в кіно.
Переглянути розклад сеансів та наявність квитків можна за посиланням: http://promin.lutsk.ua/films
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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