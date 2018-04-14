На Волині дві «швидкі» застрягли у багнюці на дорогах

На Волині через незадовільний стан доріг "швидкі" застрягають у багнюці.Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на своїй сторінці у facebook.Так, 16 березня в Ківерцях на вулиці Кузнецова застрягла бригада Ківерцівського відділення ЕМД.До місця виклику медики добиралась пішки і встигли вчасно надати хворому екстрену медичну допомогу. Щоб витягнути автомобіль з багнюки довелось звернутись за допомогою до рятувальників, проте вузький провулок став перешкодою для доїзду автомобіля служби надзвичайних ситуацій. Інша Ківерцівська бригада, звільнившись після обслуговування виклику, «УАЗом» самотужки витягнула автомобіль з болота.Цього ж дня бригада Луцького відділення ЕМД під час обслуговування виклику в селі Сарнівка Луцького району також застрягла в болоті, внаслідок чого був не дотриманий нормативний час доїзду до місця виклику. Але після надання медичної допомоги, хворий не потребував госпіталізації в стаціонар.