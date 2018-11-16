На Волині викрили нелегальну заправку. ФОТО





У ході санкціонованого судом обшуку на заправці виявили та вилучили майже 1,2 тонни дизельного палива та обладнання для його розливу, - інформує прес-служба прокуратури області.



Досудове розслідування триває.



Наразі вирішують питання про накладення арешту на матеріальні цінності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камені-Каширському викрили підпільну автозаправну станцію.У ході санкціонованого судом обшуку на заправці виявили та вилучили майже 1,2 тонни дизельного палива та обладнання для його розливу, - інформує прес-служба прокуратури області.Досудове розслідування триває.Наразі вирішують питання про накладення арешту на матеріальні цінності.

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