На Волині викрили нелегальну заправку. ФОТО
Сьогодні, 17:07
У Камені-Каширському викрили підпільну автозаправну станцію.
У ході санкціонованого судом обшуку на заправці виявили та вилучили майже 1,2 тонни дизельного палива та обладнання для його розливу, - інформує прес-служба прокуратури області.
Досудове розслідування триває.
Наразі вирішують питання про накладення арешту на матеріальні цінності.
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У ході санкціонованого судом обшуку на заправці виявили та вилучили майже 1,2 тонни дизельного палива та обладнання для його розливу, - інформує прес-служба прокуратури області.
Досудове розслідування триває.
Наразі вирішують питання про накладення арешту на матеріальні цінності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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