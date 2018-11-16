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На Волині викрили нелегальну заправку. ФОТО

На Волині викрили нелегальну заправку. ФОТО
У Камені-Каширському викрили підпільну автозаправну станцію.

У ході санкціонованого судом обшуку на заправці виявили та вилучили майже 1,2 тонни дизельного палива та обладнання для його розливу, - інформує прес-служба прокуратури області.

Досудове розслідування триває.

Наразі вирішують питання про накладення арешту на матеріальні цінності.


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Теги: заправка, Волинь
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